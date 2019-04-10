中美已進行九輪貿易談判，到底何時才能功德圓滿？特朗普聲稱進展良好，已接近達成協議，預料四周內有結果。內地官媒則似乎沒有那麼樂觀，強調「剩下的問題個個都是硬骨頭」，呼籲雙方要清楚認知磋商的長期性、複雜性及艱巨性，並要多些底線思維。



這並非無的放矢。自從貿易談判展開以來，美方的態度是步步進逼，不斷提高要價，中方予人的感覺則是一退再退，好像沒有底線似的，與貿易戰剛開始時針鋒相對的態度迥然不同，不能不令人擔心最後被迫簽訂城下之盟。正如有人所說，所有關於談判進展的報道內容，全是美方想怎麼做、有甚麼要求，幾乎沒有提及中方的態度和條件，可見整個談判並非在互相尊重的情況下進行，即使最終達成共識，恐怕也只是反映美國的要價，而不是雙方的協議。



從特朗普前幾次會見中國副總理劉鶴都是居高臨下，就知道老美是何等傲慢。直至第九輪談判時，劉鶴才被安排與特朗普並排而坐，但也是主次分明，有媒體指這是拉近距離，體現尊重，是耶？非耶？實際上，如果老美懂得尊重別人，就不會從頭到尾咄咄逼人，更不會肆意挑起貿易戰。美方喋喋不休要求中國進行結構性改革，並要求監督中方執行改革承諾，這不只是強人所難，簡直是無理取鬧，如此協議不要也罷。



無可否認，中國整體實力仍不如美國，在貿易談判中處於被動地位，作出適當讓步可以理解，增購美國產品也無可厚非，但絕不能放棄自己的原則和底線，更不能失去大國的地位和尊嚴。小小北韓尚且敢對美國說不，終於迫使特朗普撤銷新增制裁措施，難道中國竟連北韓也不如？



總而言之，天是不會塌下來的。中美能夠達成真正意義上的貿易協議固然最好，即使達不成也沒有甚麼大不了，關鍵是不能喪權辱國，一拍兩散總好過簽署城下之盟。