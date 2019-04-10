佔中落幕四年多，首批被告的九名搞手全部罪成，但現在說「遲來的公義也是公義」為時尚早，除了大家不知法庭如何量刑，更重要的是，包括壹淫媒漢奸黎在內的另外三十九名搞手依然逍遙法外，律政司夠膽起訴他們嗎？



表面上，「佔中三丑」是佔中始作俑者，實際上，漢奸黎才是真正的罪魁禍首，他不僅深度參與及策劃佔中，更是金主及現場總指揮，其旗下壹淫媒則充當佔中輿論平台及洗腦工具，而戴妖的第一枚佔中「核彈」就是從爛果報發射的。可以說，沒有漢奸黎及壹淫媒，就沒有佔中；沒有漢奸黎的黑金，就沒有佔中。佔中落幕之日，一眾佔中搞手將漢奸黎團團圍在核心，這一幅「群丑拱衞」圖，充分證明了漢奸黎的領導地位。這麼說吧，漢奸黎是外部勢力的走狗，他身邊的嘍囉則是走狗的走狗。



打蛇七寸，擒賊擒王。要徹底清算佔中流毒，就必須清算漢奸黎的罪惡；要徹底剷除港獨的土壤，亦要從法辦漢奸黎開始，否則不管抓多少人都是治標不治本，都會予人欺軟怕硬、抓小放大的印象。



香港問題的癥結就在於港英餘孽當道，假髮大人多屬黃絲，司法淪為政治工具，加上朝廷患有恐洋症，以致法律面前洋奴漢奸更平等。君不見佔中以來，被判入獄的都是蝦兵蟹將，漢奸黎卻毫髮未損；政治黑金案證據如山，金主漢奸黎及收錢政客卻齊獲放生；漢奸黎刑恐東方記者案也是一拖再拖，大有不了了之之態。難怪漢奸黎一早揚言他不怕坐監，就怕洗廁所，說到底就是狐假虎威，不相信律政司敢告他，因此有恃無恐。



當然，現在最大的懸念是，朝廷意向如何？有沒有膽量同外部勢力較量？本欄建議同特朗普做一筆交易，中國可以增購美國大豆玉米等養殖飼料，換取對方放棄過氣漢奸，這將是「三贏」方案：美國農民感謝特朗普，中國農民可以多養豬，香港則可以法辦漢奸，伸張正義。