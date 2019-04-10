台灣朝野兩黨經常以民主價值睥睨亞洲而自鳴得意，民進黨更是每逢選舉，都會以投票給民進黨就是「守護主權、保衞民主」來唬弄選民。然而，所謂服膺民主的政黨，一碰到競逐大位的黨內初選，便狗咬狗骨，比與敵黨鬥爭更慘烈，所作所為都是反民主。筆者常說台灣的政黨政治走向衰敗，除了意識形態凌駕民生福祉、政黨利益凌駕人民利益，便是黨同伐異的政治鬥爭令人生厭。柯文哲、韓國瑜的崛起，正是「庶民政治」的抬頭。



明年一月的總統選舉，朝野兩黨都為了黨內初選的爭議而焦頭爛額，國民黨在究竟是「徵召」還是「初選」瞻前顧後，主席吳敦義要與已宣布參選的王金平、朱立倫會面，乃至有「勸進」之意的「吳韓（國瑜）會」，都傳出要延後甚至破局。而民進黨蔡英文與賴清德之爭浮出水面，令預期的協調要延後，蔡更放話不會與賴進行初選政見辯論。兩黨都呼籲團結，但行動卻讓人覺得最好不搞黨內初選，以免分裂。那麼，說得很好聽的民主價值也就不見了！國民黨由地方到中央，「拱韓選總統」的聲浪高漲，目前幾乎所有民調都顯示，韓國瑜贏得大選的機率最高，柯文哲居次（二人皆未決定/宣布參選），其餘已投入選戰的國民黨王金平、朱立倫，民進黨蔡英文、賴清德，都是落後於韓柯二人。國民黨為了重新執政，似乎捨「徵召」韓國瑜參選別無他途。初選機制形同虛設，王朱二人不服，特別是王金平之前曾聲言參選到底，國民黨也是分裂難免。



民進黨的黨內初選一樣荒腔走板。現任總統蔡英文基於「現任優先」，她的競選連任本來是民進黨的共識，初選只是形式，豈料在獨派及扁系的全力支持下，賴清德突襲參選，黨內陣腳大亂。蔡英文更表示，民進黨歷次的總統大選，只要進入競爭性的階段，「就從來沒有贏過」。她又說自己是現任總統，民進黨是執政黨，「執政黨如何處理總統提名，一定會影響國政」。話說得很清楚，總統大選一有競爭（黨內初選），民進黨都是敗選；總統大選黨內提名現任優先。蔡英文日前在臉書發文表示從不怯戰，並說團結才能贏得大選。行政院前院長賴清德昨亦舉行記者會並向蔡英文喊話，如果是他贏得初選，希望蔡也能支持他，這樣團結合作，就能打贏明年的大選，不會有分裂問題。



台灣朝野兩黨，一個為了保住政權，一個矢志奪回政權，不惜破壞民主，令筆者想起美國政治學者Max Nomad的一句話：只有兩個原理統率着一切政治，一是用一切方法取得權力，甚至是那最卑鄙的；二是用一切方法保持權力，甚至是那最卑鄙的。