筆者身為大學教員，卻經常敬告同事，目前大學所教的內容，二十年後可能大部分都沒用，下一代該如何謀生，須早為之計。將來七成的職業都可以由人工智能取代，面對如此世變，在上位者竟渾然不覺，至今毫無規劃，你說可怕不可怕？



智能電話面世不過十年多一點，先進地區人們的生活已發生了劇變。如果你在十多年前決定大灑金錢聘請海量的股票經紀，今日會後悔不已，因為這個行業正在急速消失。鑑往知來，踏入5G及人工智能時代，好些政府認為非做不可的事，是否又真有必要？



中港兩地政府都致力發展基建，經濟好時建路，不好時也建路，好像這是一項永不出錯的投資。但是隨着進入人工智能時代，目前的道路系統或許已足夠應付將來所需，再多建便是浪費。有專家指出，車輛擁有人工智能後，目前的交通燈可以減少一半甚至完全取消。路上不設交通燈，車流量陡增，對新道路的需求便可以大減。



不少行人專用區每小時都有數以萬計的人不停穿插，為甚麼卻不必設交通燈去指揮人群呢？那是因為人有智能，行走間懂得互相閃避，所以即使沒有紅綠燈，也甚少會出現人們被撞倒在地的場面。當汽車設有人工智能，透過5G系統可以在千分之一秒內交換訊息，車便能跟人一樣，即使沒有交通燈指示，也不容易撞在一起。



目前的車由人駕駛，為免一時煞車不及撞到前車，故在公路行駛時，車與車之間會保持頗多距離。據說人工智能化後，兩車之間便可以緊貼行駛，原本一小時可以容納一萬架次車輛的公路，將來或許可以容納兩萬架次。



若然果真如是，如今興建中的公路、隧道、鐵路，有多少是非建不可，又有多少將來可能會變成廢物呢？這問題北京和香港特區政府是時候要作深入研究了。