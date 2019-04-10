香港特區政府管治無能，庸官充斥，真係好似一千零一夜咁，講極都講唔完。呢，好似二○一六年立法會選舉後，選舉事務處遺失載有八千名選民資料的登記冊，事件隱瞞了兩年半，若然不是被傳媒踢爆，恐怕會被一直隱瞞下去。



事件被踢爆後，政制及內地事務局局長聶德權煞有介事表示，事件性質非常嚴重，有關處理方法更絕不能接受，足以反映該處行政管理出問題，如果涉及人為錯誤或蓄意隱瞞，當局會按既定程序處理。前私隱專員蔣任宏則稱，如果該選民登記冊在私隱專員公署二○一七年中向選舉事務處發出改善內部程序指令通告後遺失，或涉刑責，罪成最高可判罰款五萬元及入獄兩年。



遺失選民資料，事情可大可小，正如有論者指出，香港能否有一個公平、公正、公開的廉潔選舉，全賴一個專業選舉事務處。然而，出事了，竟然一層一層的臭屎密冚，之後的所謂「嚴肅跟進」，通常又係冇人需要負責，自然冇人需要下台，依然「好官我自為之」，這種官官相護的心態，自然助長庸官的氣燄！



遺失選民登記冊隱瞞兩年半，在輿論壓力下，選舉事務處終於決定報警。講真，如果二○一六年遺失選民登記冊事件不是隱瞞，高官能夠及時「嚴肅跟進」並且查個水落石出，二○一七年特首選舉期間，也許就不會發生遺失兩部載有約一千二百名選委及全港選民個人資料的電腦。



特區政府充斥「高薪低能」的庸官，譬如不知源頭減廢而只知「凡事收費」的環境局局長黃錦星；要睇報紙才知道發生乜事嘅運輸及房屋局局長陳帆；派四千蚊派到甩甩漏漏、天怒人怨嘅「史上最廢」財政司司長陳茂波；不知司法為何物、應告不告、一告必衰的律政司司長鄭若驊……總之特區政府顢頇昏聵的庸官真係多如天上繁星，令人難以一一去數清楚。