神州觀察：少年慘淪村官奴　地方政府須問責

內地基層村官之黑令人髮指，河南安陽男子田俊杰失蹤十一年後，被發現在河北一名村官家當奴工，被解救時已被虐待至面目全非，慘不忍睹，盛世中國竟然還有如此悲慘世界，可悲可嘆。



據報道，田俊杰十七歲時隨表姊夫到天津後被人販擄走，之後被迫在北京、河北等地的地盤和磚窰做「奴工」，八年前又被帶到河北滄州泊頭市西辛店鄉軍王莊村村支書王某家「工作」，包括養豬、務農等，八年間幾乎沒有吃過肉，吃得最多的是白開水煮麵，不僅沒有報酬，更屢遭虐打，可謂天良喪盡。直到去年九月，經人舉報才被河南警方跨省救出。



令人氣憤的是，僅以田俊杰被非法禁錮，渾身傷痕，就足以追究該名村支書涉嫌罪責，但事後田的家人向河北警方報案，泊頭市警方卻向家屬發出通知書，認為村官沒有犯罪事實，決定不予立案，令人不得不懷疑該名村官背後有保護傘。或者說，當地普遍存在奴工現象，當局已經習以為常。



當地還有多少奴工？不得而知，但神州大地此類案件卻層出不窮，比如發生在山西、安徽、廣東等地的非法勞役奴工事件，其中山西洪洞縣的黑磚窰禁錮奴工案，窰主也是村支書家人。此外，今年初湖南警方曾打掉一個農村涉黑惡勢力家族，救出十一名被拘禁強迫勞動的受害人。黑龍江也曾解救五十多名奴工，他們多為智障或聾啞人士。



村官參與拐賣人口並強迫弱勢人士及被拐少年當奴隸，根本就是挑戰人類的底線、社會的良知。這些毫無人性的人渣，應該受到法律最嚴厲的懲罰，甚至將他們處以極刑也不過分，然而更大的責任應在地方政府身上。雖然當局也曾高調宣稱嚴打，但為何類似的悲劇一再上演？究竟是誰在助紂為虐？



這些奴工慘狀通常都是暴露在光天化日之下，當地官員為何視而不見？不排除有基層官員和公安，與這些喪盡天良的勞役奴工者是蛇鼠一家，一同坑害百姓。事實上，在以往的黑磚窰事件中，就有警察任由窰主恐嚇家長；還有勞動部門官員參與倒賣童工；也有人通風報信，甚至有人解救奴工後再轉賣。幾乎所有的奴工案件，都隱藏官商勾結行為。



另一方面，奴工事件背後亦存在地方政府失職瀆職問題。正是官員每每後知後覺，麻木不仁，無所作為，敷衍塞責，才導致民眾多災多難，沒有安全感。



顯然，對於今次河北奴工事件，當局切不可認為只是個案，或應結合全國掃黑除惡行動全面徹查，不僅要嚴懲殘害百姓的黑惡勢力，更要揪出保護傘。如果政府連人身安全甚至基本人權都無法保護，又如何執政為民？還奢談甚麼中國夢？