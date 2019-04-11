世界視線：文翠珊前倨後恭　求工黨支持脫歐

如果一年前對英國首相文翠珊說，該國今年五月仍會參加歐洲議會選舉，她一定斬釘截鐵回應說荒謬，但事實上，英國脫歐的進程就是用「鬧劇」也不足以形容其荒謬。因為國會屢次否決脫歐協議草案，文氏窮途末路，哀求歐盟寬限，本來三月二十九日的限期延至四月十二日，可是英國人依然一盤散沙，莫衷一是，文氏惟有硬着頭皮再求歐盟延期，最新消息指歐盟願意格外「開恩」順延，但附帶條件是英國必須參加下月底舉行的歐洲議會選舉。如果英國拒絕參選，六月一日是最後限期，到時硬脫歐恐怕無可避免。



同樣，若一年前說文翠珊會向工黨黨魁郝爾彬低聲下氣求助，她一定會罵你癡人說夢，她發夢也想不到英國竟會面臨硬脫歐危機，種種不能預測的後果，像末日降臨，保守黨政府沒有膽量亦沒有能力去承擔這個風險。兩年來文氏把關係國家命脈的大事當作一黨之功，脫歐談判過程自把自為，不尋求協商，視工黨如無物。現在事情弄糟了，甚至黨友也倒戈，文氏連辭職保方案都不奏效，無計可施，最近開始轉軚，願與死敵郝爾彬商討如何走出困局。工黨佔下議院逾二百四十議席，若能得到支持，有協議脫歐的機會大增。



英媒指內閣對工黨主張的關稅同盟方案或有機會可以接受，上周這方案僅以三票之差被否決。而有消息指歐洲理事會主席圖斯克建議，如果英國國會通過可行的脫歐方案，限期可彈性延長十二個月，但法國等數個成員國指時間太長，文翠珊正在海外向德、法斡旋，希望延期至六月三十日。郝爾彬日前指文氏仍未作出讓步，更有消息指政府計劃將二次公投交向國會表決，可見文氏已經慌不擇路，到了藥石亂投地步。



無論如何，首相前倨後恭，工黨未待大選已經先勝一回合，近日媒體上可見郝爾彬意氣風發的樣子，與文翠珊的哭喪臉相映成趣。但郝氏也別開心得太早，自己能否一登首相寶座還是未知之數，單是脫歐這個政治核彈未拆解，這個三煞位誰坐上都隨時會粉身碎骨。