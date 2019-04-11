正論：律政司方寸大亂　無王管放生罪犯

世不患無法，而患無必行之法。律政司在小學試題外洩案終極敗訴後，「不誠實取用電腦」罪不能再成為「萬能Key」，骨牌效應逐步浮現。昨日法庭審理一宗偷拍案，律政司就是否繼續檢控三度轉軚，遭裁判官炮轟出爾反爾，最終不得不跪低撤控，變相放生。



報稱教學助理的被告原被控四項不誠實取用電腦罪，案情指他三年多前在商場男廁內欲以手機偷拍一名少年，其後警方再揭發其手機及電腦藏有更多偷拍照。被告去年被起訴，惟在他認罪後五日，高院即就小學洩露試題的上訴案頒下判詞，案件因而多次被押後。



案件昨日再訊，律政司甫開庭即決定不提證供起訴，但奇怪的是，控方提出撤控後又出爾反爾，一時要求重新審視受害人證供，改控其他控罪；一時又以受害人不在港，再次要求將案件押後，激得裁判官批評律政司濫用司法程序，直斥案件拖拉多年，期間控方明知終院會就「不誠實取用電腦」的法律爭議有終極判決，卻沒有及早徵詢受害人對被告改控其他控罪的意見，浪費公帑和時間，對被告亦不公平，辯方更嘲諷律政司方寸大亂、無規無矩，控方最終跪低，批准被告自簽守行為了事。



律政司再次自取其辱，並不令人意外。「不誠實取用電腦」罪九三年已經訂立，當時主要針對黑客等行為，事隔廿多年，情況早就與當年不可同日而語，但律政司以不變應萬變，視之為「萬能Key」，偷拍試題、偷拍裙底、偷拍別人如廁、以電腦發表不當言論、散布不雅照片等等，莫不以這一條例治之，完全偏離原有的法律觀點。結果終院一句使用自己電腦與不誠實取用無關，條例便被廢了武功，在這樣的情況下，其他同類案件根本難以成立，律政司除了撤控，已是別無選擇。



必須強調，律政司之懶惰、不專業、胡告亂告固然自暴其醜，但現時沒有針對偷拍等罪行的專門條例，變相放生才是最大問題。須知道，終院的判決出爐後，控方針對偷拍罪行只可循「在公眾地方行為不檢」、「有違公德」、「遊蕩」等罪名控告偷拍者，但法例只適用於公眾地方，若在私人地方被偷拍便難以入罪，加上法庭過去對同類案件判罰輕微，根本沒有阻嚇力。目前至少有十多宗案件涉及「不誠實取用電腦」罪，而已判決的相關案件亦有可能被翻案，不難估計將有更多人因此逃脫法網，牽一髮而動全身。律政司淪為亂政司、亂告司，該告的不告，不該告的亂告，是非顛倒，簡直是破壞法治的始作俑者。



事實上，回歸後司法亂象層出不窮，上述案件不過是冰山一角。君不見，「反中亂港受庇護，愛國愛港被刁難」已成主旋律，壹傳媒黎智英彷彿有免死金牌一般，佔中案沒有被起訴，政治黑金案一筆勾銷，連恐嚇東方報業記者案也無聲無息，可謂匪夷所思。司法不公是最大的不公，香港禮崩樂壞，正是自律政司自甘墮落、庇奸護淫開始。