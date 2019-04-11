功夫茶：廢官僚闊佬懶理　美食車愈做愈縮

內地有句諷刺廢官嘅順口溜︰「拍腦袋決策，拍胸脯保證，拍屁股走人。」其實港產官僚都係五十步笑百步。好似由前財爺鬍鬚曾主催嘅美食車先導計劃咁吖，雖未至於人亡政息，但就肯定係人走茶涼，一眾經營者淪為「政策孤兒」，做落去冇景，斬纜又唔甘心，搞到半天吊咁都咪話唔閉翳。



美食車先導計劃推出至今兩年有多，一直以來毀多於譽，被批評指定營運地點欠佳兼夾限制多多，雖則旅遊事務署舊年九月決定將計劃延長多兩年，但經營狀況未見起色，到依家更加係愈做愈縮。十二個指定營運地點，只有四個仍然有美食車駐場，而十五部美食車當中，被派往「死位」嘅八部，更加係做一日蝕一日，好多部被迫暫時休業。其他繼續苦戰嘅，亦只能周五至周日營運，基本上同吊鹽水冇乜分別。



講多無謂，數字最實際。截至今年一月初嘅廿二個月，只有兩部美食車收入達四百萬至四百五十萬，其餘絕大部分介乎二百五十萬至三百五十萬。咪以為幾球嘢好似好多咁，正如業界人士話齋，租金、人工、燈油火蠟等成本一闊三大，七除八扣，冇番三百萬營業額，根本冇肉食。最慘嘅係，當局一直以來硬性規定商戶按月交租，唔開檔都要納空租，直至舊年至放寬相關規定，如果唔係，斷估全線摺埋都似！



美食車高開低收，難以為繼，絕對在意料之內。當年鬍鬚曾推出計劃，吹到天花龍鳳，又話有利可圖，又話可吸引大批旅客，查實嗰陣時已經畀人批評佢堅離地不切實際。好簡單，人哋外國地大物博，想醫肚分分鐘要開成粒鐘車，美食車去到邊、停到邊、食到邊，無疑係最大嘅優勢。反觀香港食肆林立，大江南北環球美食應有盡有，美食車本身已經係「先天不足」。



當然喇，先天條件不足唔代表完全冇得搞，例如有人就提議容許美食車參與私人婚禮等活動，做到會生意，又或者開放煙花匯演、花車巡遊以至美酒佳餚節等大型活動畀美食車做生意，弊在你有你講，官老爺借咗聾耳陳隻耳，睬你都傻。前朝商經局局長蘇錦樑都叫做肯做吓樣，定時定候落場巡吓，接手嘅邱騰華索性關人個關，從來冇探班不特止，商戶想約見佢老人家吐吓苦水仲難過登天，經營者「誤上賊船」咯喎，只能自嘆倒楣。



一節見則百節知。港產官僚一個二個出風頭爭先恐後，做實事耍手擰頭，由「乜乜港物物中心」到所謂「四大支柱」、「六大產業」，口號一次比一次響亮，藍圖一個比一個宏大，但有邊次唔係講咗當做咗，有邊次唔係煲無米粥㗎！