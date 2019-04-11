只要我們放眼世界，當可看到香港人身在福中。



香港或許在許多方面比不上一些優秀的發達國家，但不如之處，不是香港缺乏條件，而是政府不作為，未能發揮香港具有的資源條件。最簡單的是，政府坐擁巨資，卻對本地投資過度吝嗇，基建趕不上發展，社會投資不足，住房、醫療、教育等都存在着嚴重的供求失衡和質量問題。其實，只要政府願意做，不處處遷就既得利益勢力，都可以在短、中期內大大改善。基建及社會投資本身便製造需求，並且形成供應，在經濟上產生良性循環，而社會效益更大，這都不是一個錢一個錢計算可以計算出來的。



但即使如此，香港社會在許多方面還是比發達國家優勝，例如社會治安良好，這不是英、美、法、德等國所可比擬。至於公共交通、道路管理，以至基本設施，香港均比美國優越。此外，香港人或來港旅客都不用害怕警察歧視、警察暴力。



雖然香港的法制並不完善，但是沒有多大貧富、種族、階級的分別。法援或許有問題，卻抵銷了昂貴法律訴訟費用對窮人和弱勢社群的不公。公費醫療學英國，也學戴卓爾夫人那樣，用排隊來驅趕病人，害苦病人，卻因醫護人員的忠誠，還是以社會低支出來提供高效醫療服務於中下階層。香港寡頭壟斷公共服務的暴利被人詬病，但管理水平及服務質素也還居世界前列。整個城市運作暢順，相對高效低成本，不是一般發達國家的城市可以相比。



香港有貧窮問題，美國也有，香港中位收入增長緩慢，美國更近乎停滯或倒退。香港生活費用昂貴，只是國際企業高層的高消費，香港還可以有平實的平民生活。若能抑制房價房租，香港人的平均月收入羨煞發展中國家，亦不比發達社會遜色。單以香港大多數人樂於海外旅行，便可以看到社會的富裕。在西歐，一般人受困於食物昂貴，香港則絕對可給你溫飽。



平心而論，香港的生活並不惡劣。當然，這不是英國人的恩賜，而是香港幾代人刻苦努力造就的成果。香港現時的問題，不是政治上缺乏制度與程序的民主，或絕對的自由，而是精英濫權自保自肥，藉制度的形式與程序來保障他們的權力和利益。港鐵沙中線醜聞是典型的官僚主義，其中也涉官商勾結。在許多政府政策失效、失誤當中，也有同樣的原因。



我們不應因為官僚主義而全盤否定制度，乃至香港社會的優越和人民生活的福氣。明白自身福氣，才會懂得惜福，懂得在福中更進一步，而不是無知的破壞。