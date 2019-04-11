英夷當年憑船堅炮利，用強蠻動粗、殺人越貨之手段，逼清政府簽訂不平等條約奪取香港，實施一百五十年殖民統治，在港撈到數之不盡的利益好處，其對中國九七年收回香港，當然是一千個不願意、一萬個不甘心。然而無可奈何，在中國站起來和全球殖民地歷史於二戰結束後就「集體衰亡」之下，不得不通過談判，簽署《中英聯合聲明》，交還香港予中國。



那時英倫唯一可以做的，是盡最大努力部署打道回府後，在香港和遠東地區之國際戰略中確保自家利益，包括栽培、扶持一個以維護香港利益為名的本地反對派力量，在香港和中國管轄區內名正言順，受到英夷法律體系保護下，擔當「制衡」北京和一國的角色，把西方民主政治下執政黨和在野黨的遊戲植入香港，讓整個香港扮演反對黨的角色抗衡中央、抗衡一國，甚至凌駕中央、凌駕一國。



對此，英夷是寄予希望的，香江反對派更是心照不宣。不過，老於國際政治和熟悉歷史興亡的英夷也多少知道「放棄香港」後，不管部署怎麼周密，也休想再有昔日的風光、休想達到對「一國兩制」暗中掌控的境界。倒是他們培植的香江反對派回歸後的忠勇表現，令英倫有些意外，某種情況下，他們的忠勇表現還會「干擾」英倫要和北京「友好合作」、攫取更大利益的「戰略大局」。



然而，出於「國際顏面」，也出於「酬謝」一下奴才的忠心，並且適切地拿他們當牌打，英夷也會對香江反對派的呼天喊地、哭訴告狀，惺惺作態有所表示，發表「報告」呀，表示「關注」呀，聲稱「憂慮、擔心」呀，只是英倫尚不敢像老美似的，拿香港問題直接施壓，威嚇北京。



看來，英倫是有自知之明的。在香港問題和「一國兩制」問題上，最好只當老美的「配角」，敲敲邊鼓、做些姿態即可。老英的「冇用」，香江反對派也門兒清，相當失望，這些年他們早已陸續投靠老美，改換門庭。他們在老英那裏不過是奴才身份，在老美那裏則是漢奸待遇，哈哈！明顯「升呢」也。