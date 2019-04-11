繼敍利亞之後，委內瑞拉成為美俄另一個角力場，美國似乎也佔不到甚麼便宜。儘管華府不斷煽風點火，拉攏盟國支持自封「總統」的瓜伊多，並扣押委國石油公司在美大部分資產，但始終無法推翻現任總統馬杜羅，後者在俄羅斯力撐之下，地位不動如山。委國國防部長帕德里諾日前誓言軍方完全效忠馬杜羅，絕不會接受外國勢力命令，更不會承認瓜伊多地位。老美無計可施，不禁老羞成怒，白宮國家安全顧問博爾頓直指俄羅斯不是西半球國家，不應在區內部署軍力，插手區內事務。



這正是典型的賊喊捉賊。最喜歡插手別國事務的恰恰就是美國，其在全球各地設置軍事據點，到底為了甚麼？美軍不遠萬里跑到南海和台海耀武揚威，又該如何解釋？難道美國是東半球國家？



美國奉行門羅主義，將整個美洲視為自己的後院，從來不許其他大國染指，但俄羅斯就是不信邪，偏偏要在委內瑞拉插旗，老美氣急敗壞，卻無可奈何。正如在敍利亞的較量一樣，俄羅斯取得明顯優勢，美國弄得灰頭土臉，委內瑞拉可能成為美國另一個噩夢，以失敗收場。所以說，惡人自有惡人磨，當今世界也只有俄羅斯才敢與美國正面對抗，難怪特朗普對普京五體投地。



一直以來，美國總是將自己的價值觀強加於人，要求拉美國家實行所謂民主制度，結果不但沒有為這些國家帶來繁榮穩定，反而動亂不已。「橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳」，世界上沒有一種制度放之四海而皆準，生搬硬套往往適得其反，不會有甚麼好結果。委內瑞拉鬧到如此地步，正是美國長期攪局所致，介入政局、製造矛盾、分化社會、破壞經濟，老美為達目的無所不用其極。日前特朗普宣布將終止對薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯三個拉美國家的援助，以懲罰它們任由國民離境逃往美國，其實，所有亂象都是美國一手搞出來。