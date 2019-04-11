去年底在阿根廷舉行中美峰會期間，特朗普與習近平曾有一段對話──特：中國有毒品問題嗎？習：沒有。特：為甚麼？習：因為中國有死刑，毒販會被處死。



中國是當今世界少有對毒販實行死刑的國家，不管是中國人或者外國人，一旦涉及販毒且被抓捕，基本上都是同一下場，加拿大毒販謝倫伯格早前被判死刑就是例證。然而中國還有一句古語，殺頭的生意有人做，販毒帶來的巨大利潤，吸引無數人鋌而走險，說中國沒有毒品問題並非一個事實的陳述，而只是表明政府對涉毒零容忍的決心。更何況，一國兩制下的香港並沒有死刑，加上司法及警方兩把超級保護傘的存在，令毒品問題愈演愈烈，特區之「特」，就體現在犯罪集團特別猖獗、毒梟特別有恃無恐、香港政府特別寬容、香港淪為販毒製毒特區上。



從這個角度看，前香港警隊一哥曾偉雄出任國家禁毒委員會副主任就大有深意了，朝廷希望利用其熟悉港情、曾做臥底、擁有豐富反毒經驗的長處，以港人治港毒。而曾偉雄新官上任即到泰國談禁毒，更是有的放矢，矛頭衝着逃亡在外、有泰國大毒梟之稱的本地黑幫前坐館「上海仔」郭永鴻而來。



對上海仔來說，目前的處境可謂「四面楚歌」。泰國政府加強對毒品的打擊，近來捷報頻傳，顯示上海仔多年經營的軍警保護傘已失效；內地掃黑除惡行動風起雲湧，包庇毒販的腐敗官員紛紛倒台，上海仔的毒品王國支離破碎；公安部高官早前訪問泰國，中泰就聯手掃毒達成共識，如今曾偉雄又到訪，顯示針對大毒梟的天羅地網已經愈收愈緊；港府修訂逃犯引渡條例，哪怕毒梟逃到天涯海角，都會被抓捕歸案，繩之以法。



善有善報，惡有惡報；時候一到，一切都報。最近內地香港泰國緬甸等地連破毒品大案，既是各地政府加強掃毒的表現，又何嘗不是大毒梟在作最後的掙扎呢？