警務處前一哥曾偉雄獲中央委任為國家禁毒委員會副主任，旋即馬不停蹄部署打擊東南亞販毒活動，日前率團出席在泰國舉行的東盟會議，代表中方提出建立跨國犯罪應對平台。



必須強調，過去絕無港人在國家保安層面上如此受中央器重，可見今次安排殊不簡單，甚至意味深長，除了藉前一哥「港人治港毒」，更覷準其在警隊的國際交流經驗，劍指在東南亞以至歐洲一帶流竄的泰國大毒梟、黑幫前坐館「上海仔」等黑惡分子，發出雖遠必誅的訊息，真正做到掃黑除惡不留死角，禁止讓香港淪為毒販避風港。



無獨有偶，全國掃黑辦日前發布由最高院、最高檢、公安部、司法部印發的四份重磅文件，提到在涉及惡勢力、套路貸、財產處置、實施軟暴力等刑事案件上的認定標準和辦案問題，要求沒收黑惡組織首腦所有財產。單是「惡勢力」的定義已涵蓋經常糾集，以暴力、威脅等手段在一定區域或行業內多次實施違法犯罪活動。而伴隨惡勢力而來的強迫賣淫、販毒製毒等聚眾擾亂社會秩序、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等罪行，都在新例覆蓋範圍之列。



中央政法委秘書長陳一新便不諱言，全國掃黑辦出台上述文件，正是因應掃黑除惡過程中出現的新情況、新問題，提供法律政策保障，堵塞漏洞，不讓黑惡分子有空子可鑽。這意味黑惡分子無論藏身天涯海角，只要被內地緝捕，其財產必會被充公，其保護傘亦難逃法網。



由此可見，中央掃黑除惡已進入攻堅階段，外有前一哥坐鎮，內有重磅法律出台，布下天羅地網，確保面面俱到。更別忘記港府正修訂《逃犯條例》，一旦通過三讀，港府有權引渡藏匿在外地的逃犯到香港甚至內地受審。涉毒在內地會被判死刑，大毒梟一旦被引渡回國，離末日也就不遠。一言以蔽之，大毒梟的喪鐘已經響起！