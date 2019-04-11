《蘋果日報》長期反中亂港，前特首梁振英向在《蘋果》刊登廣告的商戶施壓，勸喻他們不要再支持壹傳媒。壹傳媒被逼得急了，不知從哪裏來了一群「香港市民」， 在《蘋果》頭版刊登廣告，既想諷刺CY，又想離間他與國家主席的關係，廣告標題是「支持梁振英擔任國家主席」。



梁振英與壹傳媒的恩怨情仇清官難審，我無意去分辨誰是誰非，只是慨嘆泛民主派人才凋零，想在廣告中寫一篇像樣的反諷文章，也沒此能耐。該文首段首句便過不了語理邏輯的勘驗，說CY「每日於社交媒體報告自己看到甚麼廣告商」。不是的，CY每日看到的廣告可能成千上百，但只是檢出在壹傳媒刊登廣告的商戶說事而已，但算了，比起其他漏洞，這只是小問題。



接着文章又曲解、比附，說據《三國演義》所載，但凡生有狼顧鷹視之相者，多擅長玩弄權術，不擅照顧民生，這就是CY的寫照云云。此說的第一謬誤是，《三國》中沒說過狼顧鷹視者定然會輕視民生；第二謬誤是，雖有熟悉CY的人說他個性深沉、虛偽，但沒人說過他有狼顧之相。



該文憑梁振英擅用權術，就叫他北上取代領導人當國家主席，但何以其他人的權術要輸給CY，就連領導人也將會給他扳倒呢？文章在邏輯上卻沒有交代。更惹笑是廣告的結尾，說如果CY成功當上國家主席，香港一眾「蝸居學生、貧苦老人、N無人士及活在水深火熱的普羅大眾會無比感動！」



廣告最後這樣寫，豈不是自我矛盾？前面既說梁振英無力照顧民生，後面卻說他一旦當上國家主席，香港的貧苦大眾會「無比感動」，這就叫前言不對後語。文章本想諷刺CY，後來反倒變成了往他面上貼金。就連這樣一篇短文，也無法做到邏輯井然，撰文者真是一個徹頭徹尾的笨蛋！