搞到香港雞毛鴨血、歷時七十九日的佔領行動，九名被告各被裁定一至兩項罪名成立，這個遲來的判決，足以證明公義只會遲到，不會缺席。儘管爛果報為佔中九人塗脂抹粉，企圖把他們裝扮成「民主鬥士」，判刑前又專訪又「評論」九人如何捨身為港，一副「身可危也，而志不可奪也」的慷慨激昂，不過依老朽看，卻是愈描愈黑，像公民黨創黨成員、立法會議員陳淑莊說她「生於亂世，敢於抗爭」，那是何等矯情？



香港雖然「高薪低能」的庸官當道，但怎麼說也不算是「亂世」！香港有哪個角落像敍利亞或是中東戰區？若然陳淑莊生於亂世，只能勇敢的做其炮灰，還能是港大法學士嗎？還能披着「公民抗命」的羊皮做其「違法達義」的勾當嗎？還能做其「尊貴的立法會議員」嗎？還能青筋暴現、聲嘶力竭拍着枱罵「一地兩檢」三讀通過是立法會「最黑暗的日子」嗎？還能放肆的炮轟立法會主席梁君彥「甘做奴才中的奴才」嗎？



陳淑莊又熱淚盈眶指她的母親雖然不懂政治，但從來沒有質疑她的作為。之不過，阿媽從來沒有質疑你的作為，難道就代表你的所作所為是對嗎？



市民的眼睛還是雪亮的，佔領行動結合反中亂港集團的幌子，所謂「愛與和平」變成「撕裂與衝突」，衍生一連串問題，香港經濟受損，中央不得不出手，否則任由反中亂港集團得寸進尺的搞下去，香港死得！



香港回歸後亂足二十二年，港府之軟弱無能難辭其咎。眾所周知，佔中幕後的最大金主和黑手是佔領行動落幕時被「群丑拱衞」的壹淫媒漢奸黎，可是，恐洋懼外的港府不但未敢動其毫毛，更甘願充當其保護傘，難怪漢奸黎可以目空一切，揚言「不怕坐監，只怕洗廁所」，而律政司窩囊廢到以「證據太多」拖延檢控，情願讓公義不張，讓香港繼續沉淪，冇膊頭冇擔當，認真豈有此理！