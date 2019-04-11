在二○一四年發起違法佔中的戴耀廷、陳健民、朱耀明，與六名反對派政客被起訴串謀作出公眾妨擾、煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾等罪名。案件審訊經過近半年，法庭作出裁決，九名被告都最少有一項罪名被判成立。判決彰顯法治精神，公義遲到勝過不到，市民最擔心的是最後判刑過輕，變相鼓勵違法。



違法佔中至今已超過四年半，佔中搞手經過一千六百多日才被繩之以法，因此被形容為姍姍來遲的公義，期間不少年輕人淪為「公民抗命」、「違法達義」的炮灰，社會亂象叢生，法治淪喪。早在戴耀廷發起違法佔中之初，就以「公民抗命」為其中一句口號，去欺騙、蠱惑人心。在「公民抗命」四字包裝下，違法的行為被「合法化」，妨擾社會治安的惡行被「正義化」，一眾入世未深的青年學生，因為「公民抗命」四字而走上街頭、參與佔中。



法官明言「公民抗命」不構成抗辯理由，法庭的職責是分析控罪的元素和爭議事項，不會評價被告「公民抗命」背後的政治理念。的確，違法就要承受法律後果，守法才符合公義。無論表達意見或進行抗爭，都必須合法進行，即使背後有所謂的「崇高」理念，亦不能作為犯法的藉口，不然只會破壞香港引以為傲的法治精神。



佔中禍害在於「違法扮義」，以「公民抗命」損害絕大多數公民的權益。佔中七十九天嚴重打擊香港經濟，影響港人的生活秩序，阻礙上學、上班、營商、緊急服務等，並導致社會撕裂，法治受損，後遺症至今仍未愈合。



實際上，當局拖拉多年，四十八名被捕的主要佔中搞手，被起訴及定罪的只有九人，包括佔中幕後黑手、金主及現場總指揮黎智英在內的另外三十九名搞手依然逍遙法外。法律面前人人平等，政府應盡快對這些違法者採取行動，以彰顯公義。