美國總統特朗普最近對國土安全部進行大清洗，女部長尼爾森被掃地出門，特勤局局長阿勒斯復被要求走人。特氏對國土部動的大手術，再次顯示其用人風格。



首先是主動出擊。特朗普撤換尼爾森醞釀多時，外界傳聞特氏會於去年底中期選舉後動手，但時隔幾個月一切如常，正當尼氏放鬆心防之際，日前突然被總統召見並被要求提交辭職信。更有甚者，尼氏的辭呈尚未公諸於世，特朗普已「先下手為強」在社交網站公開對尼氏過去的貢獻表示「感謝」，明擺着不讓公眾產生任何誤解，以為尼氏今次是「和平分手」。



或許特朗普是吸取了去年國防部長馬蒂斯辭職風波的教訓。當時馬蒂斯因不滿特氏突然宣布美軍從敍利亞撤出而掛冠，馬蒂斯在辭職信中毫不掩飾對特氏專斷獨行、視盟國如無物等作風的不滿，惟特氏「不虞有詐」，沒讀懂當中意思，竟虛情假意地大送高帽，結果一輪明月照溝渠，鬧了個大笑話。



特朗普換將乃家常便飯，但像如今尼爾森那樣，被外界痛打落水狗者，還真不多見。同樣被特朗普長期針對，司法部前部長塞申斯因為堅持在通俄調查中避嫌，雖遭到特朗普忌恨，卻贏得輿論界尊重；而且到了任期後期，塞氏敢於直接頂撞特朗普，說出了「拒絕政治力量干預司法部」的重話，顯示其還有一丁點風骨。尼爾森則不然，她為特朗普推銷「零容忍」移民政策，導致非法入境者跟家庭成員骨肉分離，弄得天怒人怨，淪為過街老鼠。如今被總統怒炒，還要繼續承受罵名，CNN形容尼爾森是「那個把兒童關在籠裏的女人」；網上媒體「The Daily Beast」一篇評論文章的標題則是：「尼爾森冷酷無情，但冷酷無情的程度仍無法滿足特朗普」。



特朗普在真人騷時代的名句「你已被炒魷魚」，在其入主白宮後仍被奉為圭臬。大凡政策施行不順，特朗普第一時間想到的往往是炒掉相關負責人。早前有報道指，特氏因不滿股市暴跌，計劃向聯儲局主席開刀；而商務部長羅斯的地位是否穩固，更是反映美中貿易談判是否順利的晴雨表。



特氏熱衷炒人，目的無非是推卸責任，情況就如為了修建美墨邊境圍牆，不惜祭出「緊急狀態令」這把尚方寶劍，目的就是向外界表明自己推動建牆「無所不用其極」，這時候要推翻緊急令，壓力就來到共和黨參、眾兩院議員那邊，看他們是否敢得罪基層支持者。



然而最諷刺的是，尼爾森為特朗普的政策赤膊上陣，其後「骨肉分離」的政策被廢止，是因為輿情強烈反對以及遭到司法挑戰，並經總統本人親自拍板。如今特氏卸磨殺驢，以「不夠強硬」為理由將尼爾森處理掉，足以讓替特朗普辦事的後來者引以為戒。



有指海關及邊防局長麥卡利南雖被委任為署理國土部長，但幕後操盤者實際上是白宮高級顧問米勒。特氏棄職業官僚而重用親信，能否開拓新局面尚不得而知，但只要看看其女婿庫斯納主導的中東和平方案被外界一致看淡，即可知愈親近者能力不一定愈高。