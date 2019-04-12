產評：美矛頭轉向歐洲　全球經貿更複雜

中美上周在華盛頓結束新一輪貿易談判，美國官員表示進展良好，很接近就執行機制達成共識，發展與特朗普上周的說法脗合。可另邊廂，美國開始將關稅問題指向歐洲，本來在隔岸觀火、靜候漁人之利的歐洲，此刻難免有杯弓蛇影之感，亦令全球經貿格局添上不明朗因素。



事實上，最近歐洲不少評論亦提出，中美一旦達成貿易協議，或對歐洲不利，皆因中國可能將部分本來向歐洲購買的商品改由美國進口，且美國與中國一旦達成協議，確保了可觀的經貿利益後，會有更大的彈藥將槍口瞄準歐洲。周初傳來美國擬向包括直升機、電單車等總值逾百億美元的歐洲商品徵收關稅，以報復歐盟多次補貼空中巴士公司，可見歐洲的想法亦非杞人憂天。



事實上，歐洲與美國有不少重要產業都存在直接競爭，空中巴士及波音公司互爭訂單多年便是一例。近期波音公司個別飛機產品出問題而須停售，緊接其後是中國宣布向空巴下了高達350億美元的飛機訂單，足以觸動美國神經。故見美國今次對準歐洲出招，實不令人意外。只是這樣發展，全球經貿格局勢必變得更加複雜難解。



要化解這個問題，就必須讓歐洲意識到，中美一旦達成貿易協議，並不一定就會損害歐洲的利益。首先，中美貿易協議將促使中國加快市場化改革及對外開放，無論是美國抑或歐洲等外資，理論上都能受惠新的投資機遇。



再講，過去一年，中美貿易爭拗令全球經濟急轉冷，不但中國的經濟增長顯著放緩，美國的企業盈利亦開始見到負面影響。兩大經濟體前景不明朗，全球製造業發展和整個經貿形勢都蒙上陰影。若然中美達成貿易協議，不僅可穩住中美兩國的經濟，亦為全球經貿格局撥開雲霧，說到底東南亞各地以至歐洲的經濟都會受惠。



此外，近年美國實施貿易保護主義，足教其貿易夥伴心寒，迫使其他貿易國加強推動經貿多元化布局，分散風險。若如此，中國與歐洲未來或有更大的合作誘因。例如，在應用中國5G技術的問題上，先後有美國盟友不理華府呼籲而使用中國產品。



講到底，眼前全球貿易戰的發展，就如走進一個複雜的春秋戰國時代。國與國之間的合縱連橫，將磨合出國際經貿新形勢，當中不存在永遠的敵與友，只存在絕對的利益。中國的最大本錢就是市場，經過今次貿易戰後，市場化改革會否走進一個新台階，就要拭目以待！