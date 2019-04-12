神州觀察：辣手摧花不知醜　文明出遊成奢望

內地遊客的自私缺德行徑時有所聞。當下正值春暖花開時節，民眾紛紛出遊打卡，若能在人景合一的同時做到百花叢中過、片葉不沾身，亦算是功德；偏偏有人為營造拍攝效果不惜辣手摧花，既不為其他遊客着想，又美醜不分，善惡不辨，實在大殺風景。



河南鄭州有公園牡丹花盛開，日前吸引大批遊客前來觀賞，誰知不少人竟跨越護欄踩入花田，肆意採摘花朵拍照，拍完更隨手棄於地上，管理員多番勸阻亦無人理會，惟有對着滿地殘花搖頭嘆息。而在安徽阜陽某景區，更有女子帶着子女一起摘走鬱金香花，有人不齒其所為出言指斥，她卻一臉不屑，叫囂着大不了賠錢，唯獨就是不認錯。



事實上，類似這等「摧花」劣行在內地早已不是甚麼新鮮事，民眾對此亦已見怪不怪，譬如在「自製櫻花雨」歪風影響下，武漢大學的櫻花便深受盛名所累，常有遊客一路走一路拍打搖晃，導致枝折葉墜，一片狼藉；貴州有民間歌手一邊在櫻花樹下唱歌，一邊讓工作人員爬上樹搖扯，只為營造櫻花紛紛飄落、歌景合一的效果；河南農業大學的櫻花樹上日前更「開滿」了大媽，一個個橫七豎八地擁着樹幹，搔首弄姿地歡呼拍照，叫人嘆為觀止。



自私是自私者的通行證。自私之人所做的亦必是損人利己之事，哪怕風景處處，卻恨不得一人獨享，就算花開得再美也不會憐惜，情願親手毀掉亦不肯留予他人。被罵缺德也無所謂，因為這類人壓根就沒有公德意識，亦不知道醜字怎麼寫，他們所信奉的是：走自己的路，讓別人無路可走。



可以見到，多年來關於國人出遊的種種不文明行徑屢遭曝光，摧花不過是其中的一個側面。像廣為人知的排隊打尖、公共場所大聲喧嘩、亂丟垃圾、隨地吐痰大小便等陋習，想想已叫人反胃；而一些名勝古蹟上亦總會留下「墨寶」，知名藝術雕像必定遭人攀爬踩爛，地質公園更需設立「刺蝟陣」防範，出遊每每淪為破壞之旅、缺德者的行為藝術表演，怎不令人汗顏。



近年隨着國門打開，中國遊客亦將缺德行徑帶到海外，譬如在克里姆林宮的教堂內小便，在羅浮宮的水池邊泡腳，在馬爾代夫潛水撈珊瑚，在埃及神廟刻下「到此一遊」，以致不少景區須以中文作特別提醒，實在尷尬。經濟騰飛令國人荷包腫脹，所到之處每每為當地帶來滾滾財源，亦讓全世界對中國遊客愛恨交織。



質素的提升始終趕不上荷包鼓起的速度，所以中國遊客至今仍予人暴發戶、披金掛銀的土豪形象，若文明腳步一直蹣跚不前，就算哪天真的大國崛起了，也一樣被人瞧不起。