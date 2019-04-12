正論：法治不是人治　黑手豈容放生

法治是香港最重要的核心價值，過去即使經歷多少風雨，港人從來沒有放棄。很可惜，在律政司司長鄭若驊把持之下，法治淪為人治，核心價值變質為偏心價值。當局傳出佔中案的起訴行動告一段落，意味被指為佔中黑手及金主的黎智英將再次獲放生。律政司庇奸護惡，法治蕩然無存，寧不怒乎！寧不悲乎！



「佔中九男女」日前才被法庭判以串謀作出公眾妨擾等罪名成立，外界才剛剛慶幸公義遲到好過不到，當局就透過相熟傳媒放風，指警方早前已向律政司呈交五百名佔中被捕人士的調查報告，並尋求法律意見，惟至今未獲回覆，相信該五百人被起訴機會甚微，除非日後有突破性發展或出現新證據，否則佔中檢控程序現階段已經結束云云，可謂荒天下之大謬。



可以看見，警方在整個佔領行動先後拘捕一千零三人，但真正要承擔法律後果的只有寥寥一百多人，而且都是魚毛蝦仔，戴耀廷等九名主要搞手至今仍然等待量刑，這本來已被質疑選擇性檢控，詎料現在又傳出放生其他主要搞手及黑手，包括有份鼓吹佔領及出現在佔領現場的「政治主教」陳日君，被指為佔中最大金主及黑手、在金鐘設有私家皇座、清場時被群丑拱衞的壹傳媒黎智英，以及曾被警方預約拘捕、佔領時期陪伴黎智英高調出巡的民主黨創黨主席李柱銘等，簡直令人側目。司法到底是維護正義還是庇奸護惡，法律面前到底是人人平等還是洋奴漢奸更平等，還用問嗎？



最可恥的是，律政司過去每被問及何時檢控佔中黑手，均以「證據太多」搪塞，如今竟然又推說沒有突破性發展、沒有新證據出現，這不是自打嘴巴是甚麼？不是為放生而放生是甚麼？反中亂港集團不是有司法保護傘又是甚麼？正如立法會議員指出，佔領搞手不止是已被裁定罪成的九名被告，許多頭面人物亦有參與，黎智英更動用其媒體煽動公眾違法，律政司應盡快提控而不是放生。奈何事實一再證明，起訴與否不是視乎證據而是由律政司說了算，毫無公平公正可言。



當然，鄭若驊其身不正，連自己僭建也大搞自我特赦，還有甚麼醜事幹不出來？事實上，回歸以來司法放生黎智英及反對派已成常態，鄭若驊上台後尤甚。君不見，政治黑金案中，收錢的長毛因「疑點利益歸被告」而罪名不成立，金主黎智英更因「證據不足」連起訴也免掉；更離譜的是，有圖有片鐵證如山的黎智英涉刑恐東方報業記者案，律政司居然拖延近兩年都沒有下文，大有不了了之之勢，如果這都不是公然包庇，甚麼才是？



這些年，香港禮崩樂壞、亂象叢生、法治淪喪，正是港府和律政司姑息養奸、恐洋懼外、顛倒是非所致。這樣下去，香港還是人們熟悉的香港嗎？法治還是人們熟悉的法治嗎？不管怎麼說，佔領之亂是外部勢力勾結洋奴漢奸在港策動的顏色革命，中央要一國兩制不走樣不變形，要對香港落實全面管治權，佔中案就絕對不能輕輕放下，黑手更須被追究到底！