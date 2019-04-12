功夫茶：假難民殺人越貨　假慈悲靠害市民

假難民殺人越貨，無惡不作，話口未完又搞單杰撻撻嘅！非洲聲請漢疑赤手空拳殺死老婆，震驚全城，再次證明港府對假難民中門大開，開門揖盜，市民命仔實行凍過水。



話說前晚一名非洲岡比亞聲請漢到黃大仙警署報案，話自己殺咗老婆，警方之後去到佢位於土瓜灣嘅劏房寓所調查，破門入屋發現佢嘅菲律賓籍太太倒臥床上，相信已死去一段時間。



假難民罪案無日無之，唔係扑頭搶劫，就係同鄉互劈，再唔係就搶劫金行食大茶飯，今次仲誇張，有人犯案連武器都慳番，你話好似《水滸傳》裏面花和尚魯智深咁為民除害，三拳打死惡霸「鎮關西」就話大快人心啫，四肢發達、一身蠻力用嚟為非作歹，真係分分鐘差佬都壓唔住。



唔係講笑㗎，幾年前差佬試過截查一名南亞漢，期間雙方發生衝突，差佬用晒成支胡椒噴霧都搞佢唔掂，結果要開槍制服，可見假難民盡多骨骼精奇、天賦異稟之輩。家陣市民遠遠見到疑似南亞兵團，即刻有咁遠兜咁遠，呢啲唔係歧視，而係命仔要緊，唔係以為大愛包容可以感化悍匪強盜放下屠刀吓話。



今次犯案動機到底係乜，仲要進一步調查至知，但有一點值得注意嘅係，非洲漢據報一二年來港後以酷刑聲請申請庇護並獲發「行街紙」，滯港至今七年。港府一日到黑吹噓假難民免遣返聲請積壓個案有所減少，實情係假難民賴死唔走方法多的是，同港府打官司有之，玩潛水失蹤有之，甚至代表律師臨時「甩底」亦有之，有假難民一留就留咗十二年，結婚生仔落地生根，你我身邊到底潛伏幾多「人形兇器」，真係冇人話得埋。



功夫茶講咗N咁多次嘞，要遏止假難民治安毒瘤不斷擴散，當務之急莫過於學似澳洲政府咁，將班瘟神困到冇雷公咁遠。你知喇，蛇有蛇路，鼠有鼠路，假難民長期喺社區活躍，除咗安營紮寨搞到南亞村遍地開花，仲形成「印度幫」、「巴基斯坦幫」、「孟加拉幫」以至「非洲幫」等幫派，同鄉間呼朋引類食大茶飯，好人好姐都變惡棍。困晒喺禁閉營就唔同嘞，由得班友狗咬狗骨鬼打鬼，點都好過放出嚟殘害無辜小市民吖。



咁當然喇，解決假難民禍港問題，治本之道始終都係退出國際公約，假難民捉一個遣返一個，乾手淨腳冇眼屎乾淨盲，港府幾年前話要檢討相關政策，係時候找數喇。今時今日防火防盜防難民係國際大趨勢，美國、澳洲以至高舉人權嘅歐洲，概莫能外，特衰政府有咩資格假仁假義沽名釣譽吖！