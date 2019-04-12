美國總統特朗普的中東政策，究竟有甚麼陰謀呢？



美國軍方在二十一世紀初曾經有計劃把中東的政治格局調整，將英國、法國在第二次世界大戰後定下的各國國界重劃，包括把伊拉克、敍利亞、沙特阿拉伯分裂，讓庫爾德族獨立起來。這或許便是美國佔領伊拉克、掀起敍利亞內戰的主要企圖。經歷伊拉克選舉、敍利亞內戰之後，似乎美國這個企圖在伊、敍方面未能成功，庫爾德族在土耳其的反對下，亦不易獨立，分割沙特阿拉伯的意圖更像從未實行。



面對這樣的局面，特朗普和美國極右派的聯盟會怎樣調整戰略呢？看來他們會有兩大新動作。



一是擴大以色列的疆土，從而增強以色列在中東的積極和主動角色。一方面，特朗普與猶太勢力勾結，為的是他個人和家族的利益。另一方面，敍利亞內戰使俄羅斯與伊朗坐大，美國無法直接抗衡，便拉上以色列，讓它與阿拉伯國家形成不可解的仇，與伊朗敵對，使中東西亞戰亂不可收拾，俄羅斯與伊朗沒法乘勝鞏固西亞區域勢力，也以戰亂來打擊阿拉伯和中東的石油、天然氣生產，抑壓它們的出口，抬高國際油價來資助美國本土的頁岩油氣生產與出口。



除此之外，特朗普更有可能與美國的金融寡頭集團勾結，藉中東政局突變來大賺油價期貨等金融暴利。這絕對是特朗普優先、美國優先的「大」戰略。



二是與此配合掀起對伊朗出兵的危機。把伊朗革命衞隊列為恐怖組織來制裁，加劇金融制裁，並在伊朗境內發動恐怖主義活動，實際上是迫使伊朗決戰。特朗普甚至會讓軍方和以色列藉機空襲伊朗，出兵進侵，製造出侵略伊拉克之翻版，不過特朗普會更為瘋狂，不受道德制約，或許亦會用上小型核彈，務求速戰而屈服伊朗，並以此震懾俄羅斯，嚇怕中國，便一舉完成其世界霸權大業，美國便與國際猶太集團（國際金融與以色列的國家軍事組織）共治天下，在全球範圍（包括美國本土）予取予求了。這也是羅馬從共和國轉變為帝國的過程。



假如這樣的分析是準確，特朗普及其背後極右勢力的政治舉措，便不是單純的政治冒險主義，也不是只為連任總統，而是建立新的羅馬帝國的大陰謀。面對這樣的可能性，國際以至美國國內便不能寄望美國國內政治力量會有能力制約特朗普，甚至在選舉中把他打敗。這一、兩年裏特朗普相信還大有可能策動侵略別國的軍事行動。中國內地曾有人說世界再不會有大戰爭，但其實中國還需要備戰，而且是全方位的戰爭。