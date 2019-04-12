包括戴耀廷、陳健民、朱耀明在內的「佔中九男女」被判罪成後，他們走出法庭面對媒體時無論如何表現輕鬆，「強裝笑容，硬奏凱歌」，高喊「無錯，無悔，無懼」，他們在香港這個法治社會都成了有罪之人，他們的罪行傷害了香港社會和公眾利益。不管他們如何為自身罪行塗脂抹粉，或「大義凜然，慷慨激昂」，他們都罪責難逃，都要受法律制裁。



他們的故作輕鬆，嬉皮笑臉，只會醜上加醜。他們的死不悔改，滿口叫囂，只證明他們賊心不死，還想捲土重來。這也提醒港人對落水狗不可有半點「費厄潑賴」精神，小心他們上岸之後，「聳身一搖」，濺出污水，還會咬人的。何況違法佔中的最大黑手及前線總指揮黎智英、李柱銘之流依然逍遙法外，四年半來依然變本加厲狂噴毒汁，繼續「煽惑公眾」要「公民抗命」、「違法達義」，為發動所謂「二次佔中」添油加柴，大造輿論。



今次「佔中九男女」獲罪，是從鼓吹「公民抗命」、「違法達義」始，由此設計了「佔領中環」破壞交通和社會秩序、引發動亂的行動。他們的行動有「理據」、有預謀、有計劃、有組織，做了大量的宣傳和動員，還糾集了所謂「三千死士」，還搞過規模可觀的「實戰預演」。這是反中亂港集團策劃的、回歸以來最大的違法破壞的政治行動，目的是要在「政改訴求」、「爭取真普選」中將「一國」和「中央」的權責摒出「一國兩制」的憲政框架，為香港「完全自治」、成為「政治獨立實體」、甚至乾脆尋求「港獨」奠定基礎。



經過近二十年的逢中必反，他們十分清楚，這次「佔中」行動無論成敗，都會把他們推動的所謂民主運動「提振」到「本土自決」和「港獨興起」的層面。後來的旺角暴亂、「港獨」登堂入室都證明了這點。之後，他們還沾沾自喜的「預言」，「佔中」、「雨傘」雖受「重挫」，但「本土」和「港獨」在年輕人身上展現了「抗爭精神」，「佔中」和「雨傘」「雖敗猶榮」。那個戴耀廷，四年多以來不是到處亂竄為「港獨」張目嗎？