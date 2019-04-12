「佔中九男女」全部罪成，末代港督彭定康隔洋說三道四，指港府用過時的普通法控罪，起訴二○一四年發生的政治事件，是「尋求報復」云云。這就奇了，普通法一直被吹得神乎其神，甚麼時候變成「過時」了？如果佔領之亂發生在殖民時代，難道港英政府不會「報復」？肥彭為徒子徒孫搖旗吶喊不足為奇，但一味胡言亂語，反而自暴其醜，令人進一步認清其唯恐天下不亂的險惡居心，也令人進一步看清佔領之亂的事實真相。



佔領之亂打出的旗號是「公民抗命」、「爭取民主」，實際上是外部勢力在背後煽風點火的顏色革命，是無法無天的動亂。正如打開潘朵拉盒子一樣，佔領之亂摧毀法治，之後發生的旺角暴亂、港獨蔓延、立法會宣誓鬧劇、大學校園亂象等，都是源於這場為期七十九天的動亂。



最好笑的是，當初佔中搞手一個個慷慨激昂，大有「雖千萬人吾往矣」的氣勢，如今卻一個個扮鵪鶉，非但不敢承擔責任，反而爭相要求輕判，以致醜態百出。大狀黨陳淑莊最虛偽，聲稱「生於亂世，敢於抗爭」，既然如此，就應該有坐穿牢底的勇氣，何必求情？何必博同情？這種人連何謂「亂世」也搞不清楚，竟然可以做大狀，而且熱衷於搞政治，香港不烏煙瘴氣才怪。



不管怎麼說，犯法就是犯法，任何藉口都不是脫罪的理由。「佔中九男女」受到法律審判，總算是遲來的公義，但另外三十九名被捕搞手至今未被檢控，幕後金主及黑手漢奸黎更是毫髮無損，絕對不是一個法治社會應有的現象。眾所周知，漢奸黎才是佔領之亂的始作俑者，「九男女」也好，其他搞手也罷，都不過是政治傀儡，有的只是收錢辦事的政治走卒，如今部分走卒受到法律制裁，最大黑手反而逍遙法外，可謂咄咄怪事。都說港府欺善怕惡，恐洋懼外，確實沒有說錯，否則不會連洋走狗尾巴也不敢碰。