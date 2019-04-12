醫委會日前投票否決了放寬海外醫生來港執業的四項建議，港府表達遺憾，病人組織失望，市民非常憤怒。可以說，醫委會今次的決定與年前以拉布方式拖垮自身改革方案一樣，再一次暴露其自私自利、冷血無情、見死不救的本性，也耗盡公眾對這個既得利益團體的最後一絲尊重。



正如有人說，香港地產霸權雖然很可惡，但至少不會謀財害命，醫療霸權比地產霸權更不堪。也有人笑說，相比某些醫生，我更尊重豬肉佬，豬肉佬講良心，這些年豬肉幾乎沒有漲價，而看病的費用則直線上升。



更可笑的是，醫委會投票之前，不少醫界人士表示支持放寬對海外醫生的執業資格限制，一副從諫如流、關心社會的姿態，但到了投票時卻換了面孔，演繹了何謂口不對心，嘴巴說支持，身體卻反對。事實再次證明，這個白色巨塔對看病難、看病貴漠不關心，對基層人士小病只有拖、大病唯等死的現實視若無睹，他們眼中只有自己的錢袋子，最關心的是維持小集團的壟斷利益。



醫界連年高呼前線人手荒、要求增加資源救急，結果政府撥款增加了不少，這些錢最終沒有流到病人身上，而是用來為公院醫生發津貼、加人工，而由於整體人手不足，私家醫院的人工永遠較高，因此公院醫生不斷跳槽，造成公共醫療人手荒的死結無解，迫使政府繼續增撥資源。香港醫界人士的高人工、高福利、高地位，是以犧牲不少市民的生命、健康為代價，是以延長病人的輪候期為代價，這個團體將自己的幸福生活建基在市民大眾的痛苦之上。



更有甚者，高收入未能滿足醫界的貪婪，反而助長其霸道。不管發生多少醫療事故，罕見有反省之意，見到的都是醫醫相護，彷彿草菅人命已經是天經地義。甚麼懸壺濟世，甚麼希波克拉底誓言，統統都見鬼去了。