終審法院早前裁定《刑事罪行條例》第161條「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪（簡稱「不誠實取用電腦」罪），並不涵蓋犯案者使用自己電腦和智能手機作案的情況，判詞亦釐清了有關法律觀點，「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪是指未經許可使用別人電腦，干犯罪行，通常是針對黑客，而使用自己的電腦與「不誠實取用」無關。西九龍法院日前處理一起以「不誠實取用電腦」罪控告偷拍者的案件，律政司在上述偷拍案中就是否繼續檢控三度轉軚，凸顯其進退失據、方寸大亂的不堪。



上述案件的被告去年原被控四項不誠實取用電腦罪，但在他認罪後五日，高等法院即就協和小學教師洩露試題的上訴案頒下判詞，案件因而多次被押後。案件日前再次提訊，律政司甫開庭即決定不提證供起訴，但提出撤控後要求重新審視受害人證供，改控其他控罪；並以受害人不在港，再次要求將案件押後，裁判官因而嚴詞批評律政司濫用司法程序，指案件拖拉多年，期間控方明知終院會就「不誠實取用電腦」的法律爭議有終極判決，卻沒有考慮改控其他控罪，如今的做法是浪費公帑和時間。



「枉法」的律政司司長鄭若驊領導的檢控政策，應告不告、濫告亂告，不但戕害法治，而且令保障人權的司法制度走向衰敗。筆者說鄭若驊枉法，這是客觀的評論。甚麼叫做枉法呢？枉，有彎曲、扭曲之意；法即法律、法治。枉法即是「違法曲斷」。常見的成語有「貪贓枉法」、「徇私枉法」。甚麼人會枉法呢？擁有公權力的人最容易枉法，有因貪腐而枉法，有因姑息而枉法，有因人情而枉法，也有因為愚蠢而枉法。律政司司長鄭若驊上任後，最為人詬病的是案件起訴，該告的不告，不該告的告，很多時候甚至是基於政治考量，歪曲和破壞法律，胡亂斷案，這就是枉法。鄭若驊位於屯門的豪華獨立屋被揭發違法僭建處處，她的回應卻是「僭建物在買屋時已經存在」，「現在回頭看當時是警覺性不足，可以做得更好」。試問作為一位資深大律師，又是「公職女王」，難道對於年前鬧得沸沸揚揚的唐英年、梁振英大宅僭建事件一無所聞，一無所感？



身為律政司司長，專責特區政府所有法律事務，包括刑事檢控、草擬所有法律草案；律政司司長也是政府的首席法律顧問。換言之，擔任這個職位的人必須崇法務實，絕不可以徇私枉法、知法犯法。鄭若驊德不配位，戀棧權位，受人唾罵，理所當然！



一黨專政的中國曾有黨大還是法大的迷思，香港則有以權壓法、以言代法的亂象，兩地在公義不彰方面真是愈走愈近。