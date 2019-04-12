二○一四年佔領行動的九名主要搞手，日前被法庭裁定罪成，正等候判刑。在香港歷史上，幾乎找不到比這一場更失敗的民主運動。運動的始作俑者就是太天真、太沒有智慧，一群秀才在胡亂鬧事，徒然浪費心力。



佔領行動打着要推動民主、爭取普選的大旗，整個過程中，號稱有近一百萬人參與，屬史無前例。到頭來，香港如今有普選了嗎？沒有呀。相對之下，二○○三年招來五十萬人上街示威，特區政府還願意擱置就《基本法》第二十三條立法，佔領行動的參與者加倍，對社會經濟的破壞更是百倍於反二十三條，但今趟示威過後，卻是一無所獲，主事者能不羞愧嗎？



反對派為找下台階，當然可以辯稱今日的中央和特區政府比昔日更封閉、更拒納民意，但撇除政府因素，香港市民對泛民主派的支持是比之前更大抑或更小？答案肯定是更小。近期的立法會補選，政府已經用上最優待泛民的方式，逐個議席補選，但結果也是每多一仗，反對派就多輸一次，立法會補選輸，就連區議會補選也要輸。



過去泛民在立法會一直擁有關鍵否決權，如今已經失去，選民明知如此，仍然不願意出來投票支持反對派。可見佔領行動結束四年多之後，市民對所謂「民主」的支持度，是不增反減。



二○一四年之後，市民參與反對派示威的熱情度也是一年不如一年。政府擬修訂《逃犯條例》，反對派抹黑為比二十三條更惡的惡法，他們卯足勁試圖煽動，但也只招得約五千人參與示威，人數是二○○三年時的一百分之一，真是我見猶憐。



至於佔領行動後，反對派內部是比之前更團結還是更分裂？答案是後者。本土派跟傳統泛民可謂格格不入，彼此不時互相攻訐。所以，即使要找這場運動的一個正面影響，抱歉，我無法找到。