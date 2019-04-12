美國多間知名大學早前爆出招生欺詐案，麻省司法部日前發表聲明，公開十多名認罪的家長名單，其中有為人熟悉的金球獎影后菲莉絲蒂夏夫曼，她承認藉「慈善捐款」名義，付出一萬五千美元，讓她的長女在SAT大學入學試考取較高分數。雖然該控罪最高刑罰為判監二十年，但相信她和控方達成認罪協議後，刑期可大幅下調。



菲莉絲蒂夏夫曼捐錢的「關鍵全球基金會」，根本就是打着慈善幌子的考試作弊機構，其老闆辛格神通廣大，熟知美國名校錄取過程中的規則和漏洞。最近辛格的作弊行徑被揭發，遭聯邦調查局起訴，連帶五十多名合作夥伴和顧客也墮入法網，包括兩名SAT考試管理人員、一名監考人員、九名名校體育教練、一名大學管理人員和三十三名家長，涉及的大學包括哈佛、耶魯等頂級名校。



據報道，從一一年到一九年二月期間，辛格把類似操作發展成一門大生意，通過舞弊幫助逾八百個家庭的子女走進名校，獲利超過二千五百萬美元。辛格善用「殘疾」呢招，即係叫考生佯稱自己有「學習障礙」症，按照SAT的規則，這算是「殘疾」，可以讓其在一個房間單獨考試，同時延長考試時間。辛格慣用的手法還包括把毫無運動興趣的學生包裝成體育高手以增加被取錄機會。



當然，想讓子女較易取得入學資格，另一種做法就是直接捐錢給名校，像特朗普的女婿庫斯納就是一個好例子，其「富爸爸」給哈佛捐了二百五十萬美元，於是庫斯納順理成章可以入讀哈佛。此外，名牌大學收生還有一個「潛規則」，那就是你爹本身是名校出身，又混成頂級政要，那不管你是否學渣，不花錢也可入名校，像小布殊家族能四代入讀耶魯，戈爾家族能三代入讀哈佛，多少有「頂級政要效應」。菲莉絲蒂夏夫曼「望女成鳳」而招來牢獄之災，只能怪女兒沒有一個有錢又有權的老爸！