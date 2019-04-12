佔中發起人之一的戴耀廷，在法庭判決之前繼續煽動年輕一代：「不要失落、不要放棄」，「呢場波係打聯賽，輸咗一場，只要輸得唔係好多，我哋總有機會贏番轉頭」。戴耀廷這麼高調，與美英勢力在背後撐腰很有關係。



與此同時，末代港督彭定康近日發表聲明說：「香港政府應團結社群時，卻用上了過時的普通法控罪，對政治事件尋求復仇，造成令人震驚的分裂。」而美國國會及行政當局中國委員會和彭定康密切呼應，同步發表聲明稱：「『佔中九子』被判罪成，是懲罰和平的政治異議，縮小言論自由與和平集會的空間。」



彭定康和美國國會的高調表態，嚴重干涉本港的司法獨立。外部勢力對佔中裁決指指點點，說明外部勢力企圖向本港法院施加壓力。資深大律師湯家驊指出，說裁決是利用過時的法律向佔中人士報復，是完全曲解了法律的定義，也是對香港司法制度的不尊重。



事實上，二○一一年英國發生的「倫敦大騷亂」，英國警方逮捕了接近三千人，被起訴者至少一千七百人，有三百一十七人被判刑。美國二○一一年發生「佔領華爾街」運動，美國警方當場拘捕了七百多人，並且有二十人因擾亂治安而被刑事檢控。而近月的法國「黃背心」運動，示威者在巴黎香榭麗舍大道放火焚燒和搶掠商店，法國政府派出軍人鎮壓，超過一千七百名示威者被捕。



以上幾個事件均顯示，英美法都不接受「倫敦大騷亂」、「佔領華爾街」、「黃背心」社會運動，及以所謂的「公民抗命」作盾牌暴力擾亂社會治安的行為。



為何西方國家可以對非法示威集會參加者進行拘捕和懲治，香港法院依法裁定違法佔中搞手罪成，就變成了「對政治事件尋求復仇」及「懲罰和平的政治異議」呢？這完全是赤裸裸的雙重標準。