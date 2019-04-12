在北京去年開始的黨政機構改革中，金融、環保、紀檢、統戰等許多領域都有重大調整。而有一項內容通常被忽略，那就是，對意識形態領域的官方智庫進行了大規模重構，尤其是涉及歷史研究的領域，構建起全新體系。



內地官方智庫中有一批部級的頂層機構，主要分為三類，一是文史哲領域，主要有中國社會科學院、中央黨史研究室、中央文獻研究室、中央編譯局、中央黨校、國家行政學院；二是自然科學領域，以中國科學院、中國工程院為主；三是經濟類，以國務院發展研究中心為代表。在此次機構改革中，後兩類保持了穩定，而對第一類則進行了數十年來最大規模調整。行政學院併入黨校；黨史、文獻、編譯三合一組建「中央黨史文獻研究院」；社科院增設中國歷史研究院，定為指導全國歷史研究的最高機構。



黨史室、文獻室、編譯局是維護正統紅色歷史的三大陣地。黨史室原設三個研究部，分別研究建國前、改革開放前、改革開放後三個階段。文獻室研究領導人物的著作及年譜，設六個編研部，其對象是：一部為毛，二部為劉、周、朱，三部為鄧小平、陳雲，四、五、六部分別研究鄧小平之後的三位領導人。編譯局下設五個部，既負責編譯馬列著作，又負責將中國領導人著作譯成外文。



而新組建的黨史文獻研究院，整編為七個研究部，數量較原來壓縮一半。其中第一部統籌黨史研究，不再劃分歷史階段，這倒符合領導人「兩個不能否定」的思路，即改革開放前、改革開放後兩段歷史不能相互否定。人物文獻部門壓縮為兩個，第二部研究毛劉周朱，第三部研究鄧陳及其後的領導人。第四、第五部分別負責馬克思主義的研究與翻譯。第六部負責對外翻譯傳播現任領導人著作。第七部負責黨史宣傳教育。



歷史問題，貌似很虛，沒有財經、政法、軍事這些工作具體，但其對整個國家的影響絕不容小覷。譬如昔日批武訓、批海瑞罷官、批水滸，在今人看來都是些雞毛蒜皮的小課題，卻帶來了一次次巨大的災難。對於集權國家來說，歷史是意識形態的重要組成部分，執政者需牢牢掌控對歷史的解釋權，以此來統一思想、教化國民、維護權威、服務政治，宣揚制度自信、文化自信。根據需要賦予歷史特定意義，是第一位的；歷史本身的事實，反而退居其次。



隨着民智開化，借助互聯網傳播，內地民間對歷史問題的質疑、反思、挖掘愈來愈多。而官方的管制也在不斷加碼，斥之為歷史虛無主義，加以撻伐，甚至通過立法，為官方樹立的紅色英雄披上「黃馬褂」，凡是質疑就屬詆毀。在領導層，對歷史的重視程度達到新頂峰，僅圍繞歷史問題的政治局集體學習，就有十多次，主題囊括歷史唯物主義、《共產黨宣言》、馬克思主義思潮、歷史上的法治德治等方方面面。整合歷史研究機構，設置學術指導單位，都屬異曲同工，用歷史來為現實服務。