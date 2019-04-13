世界視線：躲使館避引渡　洩密責任難逃

維基解密創始人阿桑奇洩露多國政府，特別是華府機密，更曾涉及瑞典強姦案，潛逃多時，匿藏在厄瓜多爾駐英大使館七年，最近厄國停止庇護，通知倫敦警方進入大使館拘捕他。英國法院裁定阿桑奇違反保釋罪成，而美國方面已經起訴他串謀入侵國防部電腦，目的是希望引渡阿氏往該國，以其過往紀錄，到時恐怕將再添不少控罪。



美國指控阿桑奇協助美國前軍情分析人員曼寧獲取密碼，竊取大量國防機密文件。在奧巴馬年代，維基解密先後公布數十萬份阿富汗及伊拉克戰爭秘件與外交機密，其中包括美軍直升機射殺平民的視頻及大量軍事日誌，被視為史上最大宗軍事洩密。當時對奧巴馬政府帶來衝擊，間接幫了在野共和黨拉票，所以特朗普在競選總統時，曾經笑說很愛維基解密，現在輪到他要人，立刻變臉不認人。七年時間，國際政壇人面全非，入主白宮的是特朗普，當年是厄瓜多爾總統科雷亞力抗華府，給予阿氏庇護，換了莫雷諾當總統則轉軚親美，做個順水人情交人。落難的阿氏近照，可見已髮白稀疏，滿臉鬍鬚，絲毫沒有當年意氣風發的模樣。



爛船仍有三斤釘，阿桑奇依然有一定支持者，他們指摘厄瓜多爾及倫敦警方的行為違法。而玻利維亞總統莫拉萊斯則批評英國及厄國都在破壞言論自由，俄羅斯亦加入指控，稱「民主」之手掐住了「自由的喉嚨」。厄國前總統科雷亞指控現總統莫雷諾交出阿桑奇，是為了報復維基解密公布莫氏涉嫌貪腐及海外秘密帳戶資料。莫氏則指阿桑奇在使館內不遵守約定，繼續做出違反國際法舉動。誰是誰非，與阿氏言行同樣極具爭議性。



在一些擁護者眼中，阿桑奇是與體制對抗的勇者，而英國政府故意把他當成一般疑犯，首相文翠珊稱無人可以凌駕法律，而外相侯俊偉則稱阿桑奇絕非一位英雄。瑞典司法部門表示或重新啟動阿桑奇涉及的強姦案。若性侵指控入罪，阿桑奇塑造的言論自由鬥士形象將會一朝盡毀，再加上落入美國手裏，將面臨長達數十年刑期，阿桑奇預料難有翻身機會。洩密是要付出代價，下一個恐怕是走佬特工斯諾登。



