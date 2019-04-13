美國與伊朗會否進入戰爭狀態呢？這將關係着整個中東、西亞政治變化，也左右着國際油價，兩者同時會衝擊當前國際的政治與經濟格局，香港與內地便不能不關心。



美國現時軍力不可能同時對付兩個戰場。特朗普知道財力不足，要擴張軍力只能削減國內其他經費。但政治上未必可行，強迫盟國出兵出錢也不易。在阿富汗與敍利亞還未撤軍，對委內瑞拉與利比亞亦沒法出兵，他可不顧一切出兵伊朗嗎？



伊拉克、敍利亞與阿富汗一連串的教訓，特朗普未必不知道。但從現實來看，美國在上述三處的出兵，表面上是為了民主人權等普世價值。具體理由卻往往是虛構的，如伊拉克的大殺傷武器、敍利亞的化武，甚至阿富汗的恐怖主義，也是美國扶植供養的。就連拉登和基地組織，與美國的關係從來不斷。



美國出兵只是推翻當地政權，推翻背後的目的則可能更主要是來自軍方、軍工以及石油系統的利益。這些都是美國內部的局部利益，並不會考慮國家整體利益。於是，即使戰爭失敗，它們已經獲利。失敗之後還可再戰，只要這些利益能足以騎劫美國政府的政策。



在這樣的機制內，特朗普便處於一個決定性的權力位置。一是他有權，開戰甚至可繞過國會。二是他有利益，他是徹頭徹尾的商家，首先是他或他的家族能夠賺錢，他因而會盡量利用美國總統的權位來謀取利益。三是他沒有道德、缺乏知識，因而決策變成簡單而直接，可以不顧複雜的後果。



只要他身邊的人能夠動之以利害說服他，特朗普便會自以為是地下決定。不過，他有一個優點是：勢色不對的話便厚顏無恥地反轉過來，背叛所有支持他的人。



特朗普的作用是開戰，也同時是在開戰後便收兵撤退。兩者都沒有深思熟慮，以及仔細的布局安排，而是不顧一切的鹵莽行事。理由是他只有個人利益，沒有國家和世界利益的考慮。和戰不過是談判的手段，手段最終都是為了賺錢。這就把一切道德主張、政治理論打破，赤裸裸地角力。他的狡猾和街頭智慧，不過是角力中的小聰明、小技巧而已。



特朗普可以不顧一切偏幫猶太主義，在形勢逆轉之時，同樣地可以把猶太主義出賣，後者決定於美國政治經濟中的猶太主義能否制約他。美國的政治與外交便存在極大未知之數。



美國會攻擊伊朗，但同樣可以是一打便跑。國際金融市場與國際經濟便會長期處於緊張狀態，金融投機者便可炒賣！