老美自己制訂且由美國總統自己簽署「生效」的《台灣關係法》至今四十周年，日前美台舉行「紀念活動」，互相「祝賀」喧騰一番。台灣方面尤其興奮，蔡英文透過視頻發表演說，希望老美「視台灣的安全為捍衞民主的關鍵」，希望老美表態，讓北京「知道任何對付台灣的擴張行為，都是對自由世界的威脅」，台灣將得到山姆大叔的「保護」。為此目的，蔡英文當然少不了要向老美表決心表忠心，她說「台灣可以成為美國在抗衡中國時的堅實夥伴」，她還說，希望與美國達成雙邊貿易協議，此舉既有助於台灣減少對中國大陸的依賴，也對美國的經濟和國家安全有利。台灣方面的乞求和表忠心，老美自是收到。



美國前眾議院議長將率團訪台，為台撐腰打氣。這些「紀念活動」之前，老美戰艦多次在台灣海峽「自由航行」，展示軍事「保衞台灣」的姿態。台灣則花了逾百億銀両向老美購武，做足了「對美國的經濟和國家安全有利」的事情。解放軍戰機則首次越過所謂的「海峽中線」，且多次圍繞台灣巡航。雙方還隔空打嘴炮。蔡英文說「寸土不讓」、「遇到對方挑釁必第一時間強行驅離」，北京官員說，蔡英文之流太過狂妄，警告不要玩火，中共官媒還警告，軍機飛越「中線」只是最初警告，今後還有很多後續出台的軍事行動。



四十年前，美國出台《台灣關係法》時，中美剛剛建交，導致執行多年的美台共同防禦條約作廢。從此，台灣失去了山姆大叔的軍事保護，老美失去了干預中國內政、推行「以華制華」政策、維護老美亞太區戰略利益的「抓手」。於是老美用制訂國內法為自己打造了一個干預中國大陸和台灣關係的法律工具，對中國內政和台海兩岸之局實行「長臂管轄」，把自己的國內法「飛地」使用。這一招老美在許多領域、許多國家和地區、許多問題上早已隨心所欲、振振有詞的使用，盡顯帝國主義的霸權、霸道。



四十年前台灣是國民黨威權時代，如今民進黨已兩度執政，《台灣關係法》也撐起了對有人謀求「台獨」的保護傘作用，毒性更惡也。