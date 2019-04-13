功夫茶：警察拉人司法縱　佔中黑手好輕鬆

話說紀曉嵐有日入宮畀個太監擋駕，係都要佢講個笑話至放行，於是紀曉嵐就話︰「從前有個太監。」對方等咗半日冇聲氣，忍唔住追問「下面呢？」「下面沒有了」。正當全港市民為「佔中九男女」被判罪成熱烈歡呼之際，傳出律政司檢控行動「下面沒有了」，漢奸黎等三十九名主要搞手全部獲放生，太監律政司庇奸護惡，法治核心價值淪為偏心價值，點止反高潮，直頭人神共憤！



立法會尋日開會，有議員關注警方未來會唔會控告其餘佔中搞手，警方強調一直有同律政司溝通，有足夠證據會有進一步行動。而保安局局長李家超就話，涉及佔中行動而被捕嘅約一千人當中，正進行司法程序嘅只有二百多人；而一百六十九個承受法律後果嘅人當中，唔少只係簽保守行為了事。



呢啲咪鬼拍後尾枕囉！佔亂結束四年有多，拉一千人告得嗰二百零人，律政司唔通發緊夢食塞米？「警察拉人，司法放人」為人詬病，殊不知「警察拉人，律政司懶告人」至係最大鑊。最離譜嘅係，除咗「九男女」算係頭面人物，其餘落鑊嘅十居其九魚毛蝦仔，警方明明將五百份佔中調查報告交畀律政司刑事檢控科，尋求法律意見，點解漢奸黎等「大蟹乸」至今毫髮無損？



刑事檢控專員梁卓然幾乎畫公仔畫出腸，話律政司研究警方提交嘅大量證據需時，變相承認已檢視絕大部分證據，最後仍然決定只檢控其中九人，睇嚟漢奸黎連洗廁所都可以慳番。喂，大家見住漢奸黎日日喺金鐘私家皇座指點江山，清場時更被群丑拱衞，足以證明條契弟領導群邪，律政司捉小放大，「告啲唔告啲」，欠全港七百萬市民一個交代！



查實道理一字咁淺，漢奸黎有律政司大大個保護傘、金鐘罩照住，策動佔中固然無奈其何，黑金豢養政客甚至粗口辱罵恐嚇記者，當局統統唔敢郁佢半條毛，唔通真係好似立法會議員咁講，漢奸黎做乜都唔會畀人拉？



現實正是如此。 律政司司長鄭若驊其身不正，大宅僭建搞自我特赦，帶頭破壞法治，有乜衰嘢做唔出？再加上阿姐銜老細「大和解」之命，對住反對派最大金主嘅漢奸黎咯喎，自然呵護唯恐不周。最重要嘅係，港府懼洋症深入骨髓，老虎屁股唔敢摸，連洋走狗尾巴亦唔敢碰。家陣淨係告九男女，都惹來末代港督肥彭說三道四，英國國會議員更提出「質詢」，唔嚇到標尿至奇。



始終都係古人講得啱︰「捨勝而不摧堅擒王，是縱虎歸山也」，漢奸黎大大個匪酋禍首一日逍遙法外，香港一日都唔會有寧日！



