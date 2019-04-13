神州觀察：掃黑除惡無疆界　打財斷血追窮寇

全國掃黑除惡專項鬥爭的專項行動再有大動作，最高人民法院、最高人民檢察院及公安部、司法部日前下發四份文件，明確指出要徹底摧毀涉黑組織的經濟基礎，要求沒收黑惡組織首腦所有財產，與此同時，中央掃黑除惡第二輪督導工作全面啟動。迹象表明，為期三年的掃黑除惡行動進入中期階段後，這場關係到國運的鬥爭正進一步升級。



新出台的四份文件，不但對黑惡勢力犯罪有關概念給出了界定標準，也對案件的處理方法作出規定。其中特意挑出「套路貸」和「軟暴力」，作為重點打擊對象，又特別強調要嚴打強迫賣淫、販賣毒品、運輸毒品、製造毒品等犯罪。



掃黑除惡本是順應民意的大事，如果說之前的反腐運動針對的是官場腐敗，整肅黨紀，那麼這場掃黑鬥爭則是針對社會各個角落，掃除一切「害人蟲」。而在中央統一部署的掃黑除惡計劃中，去年攻勢主要集中在掃蕩黑惡犯罪，包括路霸、村霸，以及令民眾飽受威脅及困擾的群體和勢力團體。



按照官方數字，去年一月以來，全國至少搗毀六千多個黑惡組織，破獲十四萬宗涉黑惡案件，起訴近八萬名疑犯。雖然近期各地都有關於查處「保護傘」及打掉涉黑組織的通報，但與上述案件總數相比，黑幫頭目和涉黑官員似乎並不多，大多都是小嘍囉或惡霸村霸，真正的毒梟及更大的保護傘並未浮出水面，反而一些核心人物，不是潛逃就是隱藏更深，一些地方掃黑更走樣變形，甚至將矛頭對準弱勢民眾。



事實上，改革開放後，黑幫組織早已不是當年打打殺殺的江湖混混，而是盤根錯節的官黑勾結勢力，部分更轉型從商參政，披上合法外衣。例如深圳警方日前逮捕了一名涉黑犯罪的A股上市公司實際控制人，背後隨時還有更大的黑幫頭目及保護傘尚未落網。



顯然，中央或對一年多來掃黑成效不是很滿意，所以親自下指導棋推動掃黑行動升級，並提出「打財斷血」作為掃黑重點工作之一。所謂打蛇打七寸，擒賊先擒王，只有斷其財路才能瓦解黑幫。另一方面，中央再掀掃黑風暴，不排除就是以斷血方式，逼迫窮途末路的黑幫主腦現形，下一階段或就是全球通緝的黑幫頭目。



值得關注的是，針對上述文件，有香港學者建議掃黑除惡應覆蓋中港，認為有港人若牽涉黑惡組織，於內地及香港的財產都應全數被充公或凍結。此言不無道理，掃黑本來就無疆界之分，也是世界所有國家和地區共識，只有「一制」沒有「兩制」，且香港已融入粵港澳大灣區，當然責無旁貸。而中央掃黑除惡的最終目的是開神州萬世太平，港澳若不太平，神州又何來太平？



