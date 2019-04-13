選擇性檢控，「告啲唔告啲」，是香港政府最大毛病。佔中案拖了四年多，日前才將「九男女」定罪，本已姍姍來遲，而包括最大金主和幕後黑手漢奸黎等三十九名搞手可能被放生，更是匪夷所思。律政司聲稱警方提供的證據太多，需時研究，沒想到研究來研究去，結果只檢控了九人，其餘搞手到底如何處理，至今無聲無息，恐怕又是不了了之。「證據太多」竟成為包庇邪惡的理由，世界上還有比這更荒謬的事嗎？



明眼人都看得出，漢奸黎才是佔領之亂的始作俑者。他不僅涉以政治黑金操控反對派，佔領期間還在金鐘設立私家皇座扮指揮，旗下傳媒更是天天煽風點火，唯恐天下不亂，單是警方清場時出現的「群丑拱衞」場面，就足以證明漢奸黎在整個動亂中的作用比「佔中九男女」重要得多、邪惡得多。然而奇怪的是，律政司總是對他網開一面，政治黑金案一筆勾銷，佔中案遲遲不檢控，連涉嫌刑恐東方記者案也石沉大海，如果說不是刻意包庇，三歲小孩也不信。



正是因為有司法保護傘，漢奸黎之流才會如此囂張，他曾公開宣稱「不怕坐監，最怕洗廁所」，連政治主教陳日君也為自己仍逍遙法外而感到「慚愧」，這不僅是對律政司的嘲諷，更是對法治的蔑視。「法律面前人人平等」，已徹底淪為一句空話。



洋奴漢奸一再受到包庇，但洋人似乎仍不滿意。繼末代港督肥彭說三道四後，有英國國會議員也向英政府提出緊急質詢，指佔中案九名男女被捕及被定罪，反映中國政府利用刑事檢控系統及公安條例，嚴重侵犯受國際保障的人權。這豈止是多管閒事，簡直是賊喊捉賊。過去港英政府在香港侵犯人權的臭史姑且不提，單是在二○一一年倫敦暴亂中，英國警方就拘捕並檢控一千三百多人，當中六成被判入獄，定罪比例是平常案件的六倍，這該如何解釋？難道只准英國維穩，不准香港平亂？