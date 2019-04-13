人口老化是國際問題，不少發達國家都要吸引外來人口應對問題，連最保守、注重血統純正的日本都要向現實低頭，初步計劃吸納三十多萬外來人口，填補安老院、餐廳等職場的空缺。日本計劃先從東南亞、中國招人，大家都是黑頭髮黃皮膚，乍一看同本地日本人沒甚麼分別，不至於引起保守人士的敏感。



在香港，源源不斷的內地新移民，為建築、安老院、餐館、清潔等低技術行業提供了新血，沒有他們，不少行業恐怕早已無以為繼。然而內地移民配額近年也成為惹火話題，港獨分子更將新移民視為房屋、教育、醫療等所有老大難問題的根源，也是中央溝淡「原生態」香港人血液的陰謀。最近更加有人捕風捉影地聲稱，每日內地移民中最多有四十名有特別任務的中共黨員，回歸以來累計超過二十萬之眾，再次炒起有關話題。



港府一直以內地新移民政策主要為照顧港人家庭團聚等人道理由，否決任何重新評估的可行性，說得好聽是不隨反對派起舞，說得難聽是將頭埋在沙堆中。其實，隨着中港兩地生活水平的距離不斷收窄，香港對內地人的吸引力大不如前，過去兩年，每日平均只有約一百二十人來港，配額用不完，在這種情況下，可以考慮維持百二人的內地移民配額，由內地公安部門決定，另外三十名可改為吸引內地人才，由港府甄選。如此一來，總名額仍是一百五十個不變，家庭團聚亦不受影響，而香港卻「奪回」三十個名額的決定權。



世上沒有一成不變的東西，內地移民配額由無到有，由每日七十五人到倍增至一百五十人，都是歷史產物。香港正面對人口老化壓力，產業多元化及發展創新科技也需要新型人才，而對中央而言，凡是有利香港社會長治久安、族群和諧的建議應該都是樂觀其成。港府都沒有試過提出有關要求，又怎麼知道阿爺會一定拒絕呢？