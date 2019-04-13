自從律政司在小學外洩試題案被終院判以終極敗訴後，「不誠實取用電腦」罪不能再成為「萬能Key」，已即時有手機偷拍案的被告因此被撤控。而日前爆出實習男醫生在宿舍內偷拍男護士，律政司最後會以甚麼控罪作出檢控，備受關注。



須知道，現時針對偷拍罪行只可循「在公眾地方行為不檢」、「有違公德」、「遊蕩」等罪名提控，但法例只適用於公眾地方，若在私人地方偷拍，被告便未必能入罪。



保安局亦不諱言對於設立「窺淫罪」感到「緊張和心急」，冀盡快立法。但又是同一個保安局，數年前被立法會議員質疑不誠實取用電腦罪遭濫用，時任局長黎棟國駁斥「條文非常清晰、毫不含糊」，修例因此被束之高閣，如今才來臨急抱佛腳，立法肯定沒有數年難以成事，「空白期」發生的偷拍案將以甚麼法例起訴，是否萬無一失，肯定有排拗，隨時造成更多罪犯逃過法網。



當然，律政司胡告亂告，保安局掉以輕心，自取其辱可說是咎由自取。但終院以使用自己電腦與不誠實取用無關、偏離原有法律觀點等理由，令不誠實取用電腦罪再也不能無限伸延，卻忽略了偷拍本身就是犯法的事實，受害者的私隱更有可能被人在網絡散播，衍生更嚴重罪行。有人批評法庭一味咬文嚼字，硬要在「取用」的字眼上鑽牛角尖，反而放生了罪犯，是對法治的諷刺，可謂一語中的。



就以日前被撤控的偷拍案為例，律政司表現亂七八糟固然抵鬧，但裁判官一再站在被告立場發言，控方要求押後案件固然被拒絕，改控其他控罪又遭批評，更直指控方即使堅持檢控並成功入罪，法庭量刑也可能只是象徵式輕判，「量刑結果與所耗費公帑及對被告造成的壓力不成正比」，最終迫令控方撤控，都可謂咄咄怪事。人們不禁要問，司法要對被告公平，那麼受害者的公平又有誰來維護呢？