昨日，本欄說佔領行動是香港有史以來最失敗的大型民主運動，發起人目光短淺，不懂斟酌時局，正是筆者經常強調的不會用棋盤式思維。主事者胡亂下子，當然很容易會被人「剝光豬」。



反對派的領頭人太沒見事之明，滿以為只要招來足夠人數佔據街道，中央就會讓步。二○○三年五十萬人示威，特區班子擱置了《基本法》第二十三條的立法工作；二○一二年有數萬人集會，政府就放棄推行國民教育。二○一四年的佔領行動號稱共有一百萬人參與，主辦者便幻想中央一定會妥協，最少也會罷免當時的特首梁振英。



不懂衡情度理的人最是可憐，只能永遠活在自己的幻想世界。回顧筆者當日的報章專欄，我老早斷言，事不過三，北京不可能在普選一事上再退讓，其實根本問題也不在普選，而是退讓三次的話，就會讓反對派養成其惡，以為中央凡事都怕他們。反對派內太多笨人，我得像教小學生般，囉囉嗦嗦地把問題講清楚。要知道，凡事一而再尚可，再而三就難了，不單是大事不輕易再讓，就連小事也難讓。反國民教育一役後，二○一三年曾有數以萬計的市民集會，反對政府增發免費電視牌照，發牌是小事吧，但當時特區政府也沒有退讓，因為再讓就是第三次了。



在一盤中國象棋的棋局中，你指令中卒過河，走第一步對方沒攔你，第二步仍任由你向前，你卻不能據此推論，往後步步都可任意馳騁。中卒直行到第三步，對方就會感受到強大威脅，抗擊力度就截然不同了。



你真想反對中央推出的普選方案，當日在反國民教育時便得留手，先弛而後才能張，第二步不要輕易踏前，在必要時才跨出，這才是戰略家應有的智慧。所以嘛，憑反對派這堆傻瓜腦袋，我看還是別搞政治了，都回家打遊戲機去吧！