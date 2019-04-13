違法佔領行動發起人戴耀廷等九名佔中案被告，全部罪成等候宣判。九名佔中被告，庭上抗辯理由千奇百怪，個個「文青」上身，一時話「眼淚是我們的共同語言」；一時話「若這苦杯是不能挪開，我會無悔地飲下」……老朽懷疑自己去咗參加現代詩朗誦會。呢班講就天下無敵嘅佔中搞手，臨判刑前終露出真面目喇，佢哋一個二個最初話被捕後會認罪，結果到頭來沒一個人認罪，而且諉過他人，說甚麼「雨傘運動」是學生幹的，唔應該入佢哋帳。唉，甚麼「無畏無懼」都係呃人，否則怎可能厚着臉皮向法官求情輕判社會服務令？敢做不敢認，還說甚麼「挑戰未來」，真是屁話！



不過，更令人感到氣憤的是，此際卻傳出佔中相關案件或告一段落，被指是違法佔中「幕後黑手」及「金主」的壹淫媒黎智英等三十九名佔中搞手或會被「放生」，但律政司回覆稱對消息不作評論。佔中案九名被告，若真如傳聞中的「最後一批被落案起訴人士」，老朽只好哀悼「香港法治已死」，再次「放生」漢奸黎，那確是「香港法治最黑暗的一天」！



回歸後，法治淪為人治，核心價值變成偏心價值。律政司無視漢奸黎推波助瀾，利用其媒體煽動公眾違法、為反中亂港者塗脂抹粉。回歸以來司法放生漢奸黎已成常態，鄭若驊更離奇，竟胡謅甚麼「證據不足」連起訴佢都慳番，喂！阿姐，證據確鑿的漢奸黎涉刑恐東方報業集團男記者案，拖咗近兩年連「樓梯響」都未響吓，如此公然包庇，不是姑息養奸、恐洋懼外，令司法的公平正義蕩然無存嗎？



當年李鴻章說他辦了一輩子的事，「練兵也，海軍也，都是紙糊的老虎，何嘗能實在放手辦理？不過勉強塗飾，虛有其表，不揭破猶可敷衍一時」。若然反中亂港永遠站在最前線、佔中「幕後黑手」的漢奸黎一再逍遙法外，律政司不但是紙糊的老虎，鄭若驊更是親手敲響香港法治喪鐘的人！