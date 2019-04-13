消委會公開點名譴責四間健身中心，他們以高壓手段強迫受害人購買會籍，金額最高的一宗案例更達一百七十五萬，卑劣手法令人憤怒。今次事件再次凸顯有不法之徒以健身中心為名，實際是「掛羊頭、賣狗肉」從事黑店作非法勾當。



筆者近年收到多宗投訴個案，這些犯罪集團主要以入世未深的年輕人作目標，先以填寫問題等方式哄騙受害人提供個人資料，又聲稱「差最後一張單」、「會被解僱」等藉口騙取受害人的同情心，之後才露出真面目，數個身形健碩的男子圍着受害人，以言語恐嚇、疲勞轟炸等手法威逼簽署巨額合約。



這些健身黑店使用匪夷所思的手法售賣會籍和服務，例如要客人購買大型連鎖店的現金禮券作為付款方法、將款項轉數至職員個人戶口，更有職員「陪同」客人到財務公司借貸。受害人會被迫拍下相片或影片，聲稱是自願購買，提高追討的難度。



健身黑店手法日趨高明，近年專攻年輕人、甚至無自理能力人士，藉着他們警覺性低、經驗不足騙取他們大量金錢。由於不少個案以現金交易，連單據也沒有，年輕人又看似自願接受服務，令搜證非常困難。



雖然，近年海關加強力度打擊這些不法之徒，卻仍然禁之不絕，每每都是職員被補，負責人卻逃之夭夭，很多時候他們會改頭換面，並以新公司的招牌繼續哄騙市民。政府正考慮在健身行業設立冷靜期，讓消費者可以在簽約後指定時間內，選擇取消合約並取回付款，以打擊不良銷售手法。



但健身黑店是犯罪集團，會恐嚇受害人不要告訴家人和報警，受害人往往數個月後才求助及報警，因此冷靜期並不能解決問題。



政府應加大力度追查背後犯罪集團，將首腦繩之以法，同時加強向年輕人呼籲，要小心提防騙徒，不要輕易墮入此等陷阱。