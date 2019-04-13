違法佔領事件，已經過去四年多，佔中九男女終於迎來法庭的裁決，九人都被裁定有罪，當年鼓動他人「去飲」、煽惑年輕人濫用「公民抗命」、還曾狂言「坐牢是我們這一代的責任」的這些人，終於要「找數」了，這雖然是遲來的公義，但總算為違法佔領的社會爭議，給香港人一個清楚明白的結論。



法官把案件押後至本月二十四日判刑，究竟最終會不會是高高舉起，輕輕放下，還是給社會一個具阻嚇力的判刑？筆者沒有水晶球，但我可以肯定的是，發起違法佔中、煽惑他人違法的人們，不論動機如何，他們所犯下的罪，包括對《基本法》和一國兩制的曲解、對形勢的誤判、策略上的冒進、對主流民意的無視，其實已構成對社會極大的創傷，不單是佔中七十九天影響經濟民生，造成數以十億元計的經濟損失，更令普選落空，造成回歸後史無前例的社會撕裂，間接催生更激進的港獨思潮，這是甚麼程度的判刑都不能彌補的。「違法達義」四個大字，我只看到頭兩個字，如何達義？除了口號外，甚麼也沒有。



有人會認為我的評論不公平，因為社會矛盾早已存在，深層次矛盾一直未有解決，我們應深究問題的根源，而不是批判一腔熱血希望推動社會變革的「有心人」。然而，正如朱耀明所說，他只是一個「敲鐘者」，如果他們自命「敲鐘者」，應該比其他人看世界看得更明白，但為甚麼他們看不到以美國為首的外國勢力不懷好意，由經濟到政治圍堵自己的國家，為甚麼他們永遠看不到國家的進步和發展？為甚麼他們口中的西方民主社會永遠只有好東西，反而對西方國家對發展中國家的剝削侵略視而不見？他們對自己的國家和西方國家永遠有兩套標準，也因為他們永遠都是以政治立場、政治利益先行和偏見，才徹底失去理性和客觀的思考能力。



筆者要批判的，就是反對派這種偏見偏執，寧左勿右的思維，一次又一次的升級，操弄群眾情緒，利用市民為籌碼作政治豪賭，讓社會承擔高風險來獲得政治快感。整個運動最大的錯誤，就是意圖將香港與國家切割對立起來，押注在削弱中央對香港的主權和實質管治權之上，以為振臂一呼就可以民主之名奪權，但其惡果卻要社會整體「找數」。佔中的九個禍首在面對刑責時，曾經的激昂都拋到九霄雲外了，他們應訊過程中再華麗矯情的陳詞都掩飾不了，本質就是廉價的政治投機。



違法佔中對特區政府是一帖清醒藥湯，一改過去軟弱姑息的態度，相對從前的寬鬆變得較為嚴正執法，社會的激進歪風才逐漸收斂，這也讓市民看穿反對派的把戲，明白政治不能只看口號和理想。但那些有既定立場的人和媒體仍然積極地為佔中九子戴上光環，強調頌揚他們的犧牲，但實際他們犧牲了甚麼呢？筆者就見不到。相反地，香港就真的犧牲了，犧牲了普選的機會；犧牲了社會的和諧；犧牲了經濟。那七十九天的違法佔中給香港人上了寶貴一課，只是代價確實有點沉重。