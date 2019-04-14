世界視線：非法移民當武器　特朗普挾私報復

美國總統特朗普日前在社交網站證實，目前正認真考慮將抵達邊境的非法移民安置在庇護城市，以報復民主黨「開放邊境」的移民政策，以及該黨阻撓他取得撥款興建美墨邊境圍牆。



所謂「庇護城市」，是指那些不願意配合聯邦執法機構逮捕或拘留非法移民的城市、郡或州份，以此保護非法移民免被驅逐出境，通常在這些城市裏，警察在執法過程中不得詢問被扣查者的移民身份，估計全美約有三百個庇護城市，其中涵蓋三藩市、紐約、芝加哥等三十七個大都會區，不少均為民主黨人執政的地區。



今次並非特朗普首次藉庇護城市報復民主黨。二○一七年初，特氏簽署行政命令，停止對庇護城市的撥款，受影響的包括三藩市、洛杉磯、西雅圖、紐約等地。以三藩市為例，當地市政府每年從聯邦政府獲約十億美元，佔每年預算的一成左右。特氏對庇護城市閂水喉的命令後來被法庭裁定違憲，並飽受輿論批評。



然而今次情況有點不同。正如特朗普所說，庇護城市既然聲稱對非法移民「友好」，就應該心口如一，如果「激進左翼民主黨人」突然對他們翻臉，拒絕伸出雙臂，為甚麼要其他社區代為接收？



事實上，這正是民主黨人的反應。本身選區在三藩市的眾議院議長佩洛西，透過發言人批評特氏利用非法移民包括小童作為「人質」，妖魔化非法移民及激化仇恨。佩洛西的回應實際上是轉移焦點，如今的問題是庇護城市是否願意接收更多非法入境者，如果答案是否定的，則民主黨人跟他們批評的「鄰避主義」，僅五十步與百步之分。道理很簡單，特朗普直接停止對庇護城市撥款，最終受害者是當地民眾，因此他們不惜鬧上法庭也要制止；如今他們對非法移民嚴防死守，唯一的解釋是他們也承認移民大軍中有犯罪分子，而非他們宣稱經受骨肉分離之苦的「可憐人」。民主黨人拒絕興建圍牆，還可以說是把錢用在刀刃上，透過其他方法鞏固邊境，對非法入境者關起大門，卻是十足十的偽善。



