功夫茶：槍械氾濫治安亂　子彈橫飛市民慌

撞邪呀撞邪！人頭湧湧嘅鬧市失驚無神槍聲大作已經夠邪門，以為有人打劫金行食大茶飯喇，點知原來只係為咗細眉細眼嘅錢銀瓜葛行兇，唔係撞邪係咩呀！



前晚十點幾，三名男子喺深水埗長沙灣道發生爭執，其中一人突然情緒激動，狂舞水喉通施襲，糾纏間有人攞出懷疑自製霰彈槍，「嘭」一聲，水喉通男浴血當場，街坊嚇到鼻哥窿都冇肉，紛紛匿入附近商舖避難。警方初步調查相信，傷者喺上址一個釣魚機賭檔擔任睇場，而兩名在逃疑兇則係本地黑幫成員，懷疑因為金錢糾紛結怨。諗都諗到喇，玩釣魚機啫，又唔係去拉斯維加斯搏殺，斷估唔會一分鐘幾十萬上落，咁都要出動炮仔，可見對於班爛鬼嚟講，佗槍出街簡直就係家常便飯小菜一碟。



講多無謂，數字最實際。過去三年本港一共發生八宗涉及真槍嘅案件，一共檢獲廿五支真槍，淨係舊年已經有二十支，都咪話唔得人驚，特別係案發嘅深水埗，更加係重災區中嘅重災區，試過一星期內發生兩宗涉槍案。而喺通州街天橋底「南亞村」，警方更曾多次起出槍械同子彈，儼然黑幫軍火庫。雖然家陣「南亞村」已經被取締，但「村民」四處流竄作惡，製槍藏槍活動分分鐘隨之蔓延，街坊唔驚就假。



曝光嘅槍械已經咁多，藏身暗角隨時攞命嘅更加不知凡幾，事關香港話就話嚴格管槍，實際上漏洞百出，只要熟門熟路，搞支真槍話都冇咁易。有人拆件郵寄，有人委託持牌人喺外國代購再混入行李過關，亦有人利用大型貨輪偷運，再唔係改裝氣槍成為大殺傷力武器，街邊舖頭幾舊水有交易，話槍械「梗有一支喺左近」，絕對唔係誇張。



講開又講，槍擊案頻發只係本港治安不靖、危機四伏嘅冰山一角。黑社會尋仇斬人、南亞幫姦淫擄掠、偷呃拐騙，甚至日光日白謀財害命斬甩人手手腳腳……沒有最恐怖，只有更恐怖。正如有人話齋，今時今日市民出街，戴頭盔都未夠安全，起碼都要學似鐵甲威龍咁，成身盔甲先至萬無一失。



枉官老爺仲好意思吹噓香港係「最安全城市」，本港警察同人口嘅比例位居世界前列，結果治安反而愈來愈差，市民生命財產愈來愈冇保障，人哋就「人多好辦事」，佢哋就「人多好護黑」，特別係充當黑幫前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻嘅保護傘，簡直遺害無窮！



特衰政府開口埋口同國際接軌，好嘢或者冇行，之但係繼續由得槍械氾濫成災，槍擊案爆多幾爆，肯定連美國都要行埋一二邊！



