神州觀察：羈押期間缺酒死　野蠻執法到何時

內地監獄、看守所、派出所等地不時發生各種離奇死亡事件，揭示公安系統粗暴濫權、野蠻執法現象十分嚴重；在押人員常遭未審先判，非法虐待、刑訊逼供都是家常便飯，甚至豢養牢頭獄霸為己所用，無法無天，以致警民關係近年日趨緊張，民眾活在恐懼之中。



山東臨沂一名老翁早前因尋釁滋事罪被警方刑事拘留，在看守所羈押期間卻無故昏迷不醒，且在延誤逾一小時後方被送院搶救，多日後宣告不治，令家人大感震驚。之後更得知老翁全身多處骨折錯位，多器官功能損傷，並因「呼吸循環衰竭」而死。對於老翁不適原因，各方初時推說是腹瀉引起，之後看守所更稱老翁是因太久沒有喝酒所致，說法可謂荒誕至極。



更讓人無奈的是，家屬其後要求翻查看守所的監控錄像，卻被告知因超過保存期限，相關錄像已按規定銷毀，於是老翁之死也就成了死無對證，最終又是大事化小，小事化無，不了了之。而內地羈押部門從此亦將多了個「缺酒死」的新花招，為公安系統無視法紀、草菅人命提供更多掩飾。



眾所周知，十年前發生在雲南晉寧縣看守所的那宗詭異死亡事件，一舉讓「躲貓貓」一詞竄紅網絡，加之貴州甕安的「俯臥撐」等事件相繼淪為了當局推卸責任的託詞。此後「沖涼死」、「喝水死」、「洗臉死」等匪夷所思的意外死亡事件更是爭相上演，且一個堪比一個精彩；江西九江看守所的發噩夢死、福建福清市治安拘留所的睡錯姿勢死、四川綿陽看守所的莫名其妙死等，一再挑戰國人的想像極限。



不無遺憾的是，儘管類似的粗暴踐踏法制及人權之事不斷發生，卻鮮有官員或警察須為此負上刑責，至多也就是警告、記過、撤職而已。至於看守所等羈押場所的職能角色至今仍模糊不清，早已為人詬病；縱容牢頭獄霸暴力誘供等情況亦未徹底消失，不少離奇死亡事件便是由此而生，而當局每每不能吸取經驗教訓，無異於助長歪風，鼓勵繼續作惡。今次老翁之死，再將執法機構掩藏已久的問題撕開。



說來諷刺，當局不時將公安系統渲染成和平時期犧牲最多的職業群體，然而冤死在他們手中的無辜市民有多少？腐敗濫權又造成了多少冤假錯案？深圳寶安就曾有兩姊妹因出門忘帶身份證遭警員威脅要脫衣檢查，欲將她們與愛滋病患關在一起，簡直與流氓黑社會無異。



內地近年維權上訪事件不絕，警察亦多施行暴力，或充當權貴的家丁、打手，每每站在群眾的對立面，當局早前又想修例擴大警權，執行職務時對民眾造成的損害不須負責，難道是嫌百姓活得太安樂了？



