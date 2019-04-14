正論：配套不全往績劣　垃圾徵費隨時垮

香港人均垃圾量冠絕全球，垃圾圍城近在眼前，無奈無能政府百事哀，既無法擺平興建焚化爐及擴建堆填區的阻力，源頭減廢又光說不練，惟有打垃圾徵費的主意。詎料人算不如天算，今明兩年俱是選舉年，建制派不敢硬撐，港府欲速則不達，拖拉十多年的垃圾徵費計劃隨時推行無期。



眾所周知，區議會選舉即將在年底舉行，明年更是立法會選舉年，經過兩次立法會補選，建制派形勢大好，自是不希望節外生枝，垃圾徵費爭議大、反對聲音多，被視為燙手山芋不足為奇，不管環境局如何要求議員們「開快車」，務求在現屆立法會會期內完成立法，但若建制派不配合，刻意拖延，便隨時要推倒重來，留待下屆立法會再議。意味原定二○二○年實施的徵費大計，或拖足廿年都未能成事。



當然，如果垃圾徵費得到全民支持，即使選票多麼要緊，政黨也不敢胡來，但現實恰好相反，垃圾徵費由醞釀到落實再到提上立法會皆疑問多多，尤其是如何執法、有甚麼減廢配套配合，港府語焉不詳，這也是議員們膽敢與港府討價還價的底氣所在。須知道，當局雖然可對非法棄置垃圾者處以罰款，但執法是個大難題，若有人為了躲避徵費而不惜棄置垃圾於樓梯後巷、大街或者垃圾桶，當局是否有足夠人手監察和檢控？港府連控煙酒的執法都雷大雨小，垃圾徵費的效果會否適得其反，甚至釀成公共衞生危機，誰人說得準？



更不堪的是，港府口說徵費計劃推出後，十年就可以減少四成固體廢物，彷彿萬能一般，然而小學生都知道，減廢除了必須從源頭入手，更須有全面的回收設施配合，可惜現時的回收政策天殘地缺，回收業半死不活，單是推行了廿多年的「三色桶分類回收」也被揭發有名無實，收回所得最後又是送往堆填區。何況改變市民習慣不可能一蹴而就，當中需要教育和宣傳，港府有做好這些本分嗎？



事實上，港府搞環保的往績一塌糊塗，很難令人對垃圾徵費投下信任票。就以推行十三年的建築廢物處置收費計劃為例，正因為港府執法不嚴、無監無管，建築廢料不但沒有減少，胡亂棄置的情況反而變本加厲，棄置黑點區區皆見，新界非法傾倒泥頭比比皆是，不少黑點更淪為垃圾崗、老鼠竇，嚴重影響居民生活，當局依然置之不理。更別說最近推行的「四電一腦」徵費計劃亂象不斷，當局只欽點及資助一間回收商提供上門回收服務，結果在求過於供下，回收場地很快就告爆滿，垃圾圍城尚未解決，「廢電圍城」的失控場面已悄然上演。



環保環保，多少徵費假汝之名而行。這些年來，膠袋要徵費，排污要徵費，建築廢料要徵費，購買電器電子產品要徵費，遲點連塑膠樽和玻璃樽都要按樽徵費，簡直到了欲徵之費，何患無詞的地步。港府一味寓禁於徵，卻全無配套支持，怎麼可能不是事倍功半？如今連建制派都拒絕保皇，說到底是咎由自取。



