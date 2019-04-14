與佔中案有關的九人被控以煽惑公眾妨擾等罪名裁定罪成，或許有秋後算帳的因素，但是法治不能因政治而妥協，犯了罪，即使遲了拘控、審判，也還是彰顯公義，鞏固香港的法治。



美國媒體宣揚政治超越法治，自以為是的「公民抗命」便可以不受現行法律制裁。這是對法治的嚴重破壞，也反映出美國式的民主與法治的瀕臨崩潰，連原來的道理與邏輯也開始放棄。佔中屬於美國式「顏色革命」，均是以自以為是的政治主張來凌駕、衝擊社會的法制法治，從而達到推翻政府的政治目的。



在九人的審判中，陳健民透露當時曾與時任政務司司長林鄭月娥會面，要求她促使特首梁振英辭職，這便是典型的顏色革命政變方式。在外以街頭示威暴動來壓迫政府，在內則誘使政府內部官員加入，集中力量推翻政府的元首，從而顛覆整個政權。陳健民以學者身份從事這樣的舉措，既知有美國在別國成功的顏色革命經驗，便顯然有所陰謀，有所企求。



或許佔中的顏色革命成功，政權易手，陳健民與戴耀廷便是開創新政權的功臣，自得獎賞。但失敗了，成階下囚，也是理所當然，他們也應心甘情願。流淚痛哭，是矯情，抑或是在失敗之後的悲傷？



佔中一役是中美矛盾開始激化的前奏。若佔中成功，美國必然利用香港作為反中反共基地乘勝追擊，一方面以特區政府藉「一國兩制」牽制中央政府的政策，在香港不但收容內地逃犯，更會在金融和政治方面刁難緊迫，且更容易在港進行全面的和平演變，從香港伸延至內地。美國與英國政府在香港已部署了幾十年，只要招降納叛，再從英美派遣人員來港，香港的局面便可全變。



另一方面，香港顏色革命成功必然重寫「一國兩制」，或至少對抗中央的任何釋法行動，美國也必然引台灣民進黨政權來支援。佔中的一些香港學生已在台灣受訓，若佔中成功，港、台的獨派必然聯手，同時會給台灣民進黨更大的聲勢推動台獨，也使對內地的和平演變有更大的作用。



陳健民等人佔中的目的，很難令人信服是為了香港的民主自由。用如此手段來推動和平示威，明眼人都看出是荒謬、虛偽。有美國顏色革命的例子，在英美外力介入底下，香港的佔中不過是美國圍堵攻擊中國的一步棋。因此，表面上是大國博弈，實質是中國要擺脫百多年來帝國主義的壓迫，把國家與民族從困局中解放出來，尋求復興。不肯面對這樣的大局，不是無知，便是虛偽，其中更有賣國叛國的動機和行為。