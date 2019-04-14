隨着事態的發展，鄭若驊不僅是「史上最廢最亂的律政司司長」，而且已成反中亂港集團頭面人物黎智英、李柱銘之流最大的司法保護傘，對香港法治極具損害性。「佔中九男女」被判有罪後，近日傳出律政司極有可能「放生」比「佔中九男女」在違法佔中事件中作用更大的黎智英、李柱銘等人的消息。



大凡涉及「佔中搞手和參與者」，警方早已將他們的違法調查報告——合共約五百份——交給了律政司刑事檢控科，但經過長時期拖拉，律政司只檢控了「佔中九男女」。黎智英、李柱銘之流似乎已排除在外，今後「被檢控的機會甚低」。



當此之際，「佔中九男女」正在做「不認罪、不服輸」、要伺機反撲的瘋狂表演，反中亂港集團的喉舌一個勁兒的為他們大唱讚歌，吹奏「英雄曲」。美夷、英夷官方和議員也跳出來為他們「喊冤叫屈」，攻訐北京和港府打壓人權、自由，此時此刻傳出黎智英、李柱銘之流會被「放生」，可說對反中亂港集團、外部勢力乃特大喜訊也。「佔中九男女」大概最是欣慰，只要他們的「老大」沒事，嘍囉們自然更是「奮起」有望。



這就看出了反中亂港集團「司法保護傘」的重要作用，只要他們的總頭目、總指揮「無恙」，反中亂港集團就能挫而不散、衰而復振，他們的反中亂港大業就能「愈挫愈奮」。這樣的「司法保護傘」之所以能夠一而再、再而三的明目張膽的撐起，皆因律政司中有暗挺和同情反中亂港集團的人掌握了大權。他們可以隨心所欲的通過合法手段、途徑、程序、規條，把他們想要的結果「辦理」在是否檢控的各種案件中，「證據」是否確鑿、是否足夠，也在他們的權力認定處理之下。屈法、枉法可以是「專業技巧」，也可以成為他們標榜的所謂「法治」。「修合無人見，存心有天知」，是假法治還是真人治，是檢控還是不檢控，是有罪還是無罪，往往在掌權者的心思和一念之間。



那麼鄭若驊是個甚麼心思和念頭呢？這個嘛，首先天會知，接下來案件總要出結果，大家也會知。