匿藏厄瓜多爾駐倫敦大使館長達七年之久的維基解密始創人阿桑奇，終於逃不過英國警方魔掌，正面臨被引渡到美國的厄運。有美國政客為此歡呼雀躍，宣稱他終於被「繩之以法」，甚至認為他「現在是我們的財產了」。但也有不少人看不過眼，俄羅斯形容阿桑奇被捕是「民主之手扼住了自由的喉嚨」，是「新聞自由的黑暗時刻」，連部分英國媒體也不值倫敦當局之所為，工黨領袖郝爾彬更直指阿桑奇是因為「揭露了美國暴行的證據而被追捕」。



沒錯，任何人得罪了美國，都不會有好結果，即使是揭露美國的暴行和醜陋，也被視為十惡不赦，注定惶惶不可終日。走佬特工斯諾登比較幸運，獲得俄羅斯庇護，美國不敢上門要人，阿桑奇沒有這種待遇，只能怪自己所託非人。其最大罪名無非就是洩漏美國「機密」，尤其是洩漏美軍在阿富汗和伊拉克等地犯下的「戰爭罪行」，令老美老羞成怒，必欲除之而後快。



其實大家都知道，維基解密揭露的「機密」絕大多數是事實，美軍確實曾在阿富汗和伊拉克等地濫殺平民百姓，否則國際刑事法院不會介入調查，美國也不會如此心虛，竟赤裸裸威脅對國際刑事法院作出報復。



多年前美國傳媒曾為斯諾登羅織數十項罪名，包括洩漏官方機密、叛國等等，而這些恰恰就是中國政府經常被指用來對付異見分子的罪名，可見美國也用同樣手段對付自己國民，自由人權云乎哉？普世價值云乎哉？



這再次證明了一個事實，世界上只有強權，沒有公理。一切都是美國說了算，想捉誰就捉誰，想打誰就打誰，根本不必理由，既不在乎是非對錯，也不在乎國際社會怎麼看怎麼說。最有趣的是，曾在競選總統期間公開宣稱「我愛維基解密」的特朗普，如今竟聲稱「我對阿桑奇一無所知」，其變臉之快，令人嘆為觀止。老美靠得住，豬乸會上樹，信然。